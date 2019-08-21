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睡醒不見媽媽　3歲哥帶2歲妹外出尋母…迷路大哭！

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▲屏東縣內埔警分局瑪家分駐所員警透過3村廣播系統找到兄妹的母親，讓家屬很感激 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣內埔警分局瑪家分駐所員警透過3村廣播系統找到兄妹的母親，讓家屬很感激 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

一對兄妹，睡醒不見媽媽，3歲的哥哥就帶著2歲的妹妹外出尋找，兩人迷路在路旁嚎啕哭泣，路人發現帶往派出所求助，警方透過3個村辦公室廣播系統找他們親人，熱心村民前來了解，其中有一人認出是遠方親戚的孩子，趕緊連絡媽媽來帶人，讓心急如焚的兩人父母放下心中大石頭，感激警方及村民熱心的幫忙。

日前杜姓鄉親二名年幼童（1男1女）跑進瑪家分駐所表示，有小孩因路上迷途嚎啕哭泣，遂請求警方協助，值班警員吳聲彥立即通報巡邏中的所長黎昭明與警員陳孝忠便返回駐地處理。

黎所長耐心詢問幼童的姓名及住址，看到他們一臉驚恐、不斷哭泣，所長即發動附近北葉村、瑪家村及大社村3個村長分別透過村辦公室廣播系統一起廣播，不久有多位北葉村的居民前來派出所瞭解，雖不認識幼童，但其中一位劉姓村民稱疑兩人疑似他遠親小孩，連忙聯繫住在三和村的家人。

這時，兩童的雙親也心急如焚尋找小孩，當顏姓母親接獲通知一看到小孩平安無事坐在派出所內休息時，激動上前緊抱孩子們。顏婦說，當天早上起床，看到孩子還在睡覺，就外出買東西，回來發現小孩不見了，相當著急，對於自己疏忽讓小孩走失，深感不好意思，更感激警方及村民熱心協助。

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關鍵字：屏東,內埔,警察,村民,兄妹

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