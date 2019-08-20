香港議員爆涉襲警醉翁「醫院被2警私刑」　拳打下體染尿衣蓋臉！

▲香港民主黨立法會議員林卓廷20日召開記者會，爆料警方疑似私刑。（圖／香港01，下同）

本報訊

過去兩個月，社會上有聲音質疑警方執勤時濫權。民主黨立法會議員林卓廷今日（20日）召開記者會，並在會上播放醫管局提供的閉路電視片段，指有長者在6月26日凌晨因醉酒與人爭執，涉襲警被捕後，遭軍裝警拳打下體、掌摑面部、以衣物掩蓋口鼻，以及用警棍拍打下體等。林卓廷斥涉事兩名警員連環凌虐並恐嚇長者，行為「令人震驚及髮指」，涉干犯酷刑罪，可判終身監禁，促停職調查。

《香港01》正就有關事件，向警務處、醫管局查詢。

林卓廷表示，62歲上水居民鍾先生於6月26日凌晨，在該區醉酒與人爭執，其後涉襲警被捕。他之後被送往北區醫院急症室，其間因醉酒而四肢遭捆綁於病床，再推送至接收精神紊亂病人的獨立病房。

林卓廷在記者會上，播放事主根據個人私隱條例、向醫管局索取的當晚醫院內閉路電視片段，整段片段全長約28分鐘，記者會則播放其中8分鐘片段。林卓廷描述片段中鍾先生，先後遭兩名戴上手套的警員拳打下體、掌摑面部、以染有尿液的衣物掩蓋口鼻、大力按壓眼睛、拗其無名指和手腕、用電筒近距離直接照射眼睛、強行脫去事主內外褲、以警棍拍打下體等。他續指，警方施虐其間，曾以懷疑鍾先生因失禁而弄濕的衣物，掩蓋其口鼻，持續約10秒，再對鍾先生表示「瀨咗尿，食返自己啲尿」。林卓廷指鍾先生在遭多番「凌虐」後，一度企圖用頭撞向床邊自殺，後被其中一名軍裝警員制止。

而鍾先生兩名兒子今日（20日）在記者會上親述，6月26日當晚抵達醫院時，見父親躺於床上，雙手扣上一個手銬，並由背部壓住。二兒子鍾先生續指，當時父親「手腳腫了，臉青青」，他估計整段受虐時間逾30分鐘。

林卓廷認為，當時警員將鍾先生雙手反手銬上手銬，再將上身壓住雙手，屬虐待的一種。他解釋手銬屬硬物，長期壓住會影響手部健康，批評警方施加酷刑。

事主鍾先生的兒子Ken表示，父親翌日送回醫院「大房」，當時四肢均遭鐵鏈鎖上，其後再返上水警署落口供，並處理保釋事宜。惟Ken指父親在上水警署準備落口供時，一度遭警指不準保釋，當他表示已聯絡律師時，負責警員則表示「不用律師啦！給他保釋」。但鍾先生落過口供後，警員則「反口」又指不準保釋，在再次表述有律師時，警員才將鍾先生「放行」。

Ken指，自父親出院後情緒波動，「除了跟媽媽之外的時間，會好容易不開心」。他憶述7月時父親好難過：「吃飯吃不下，成日好驚慌，沒有去警署都驚，經過警署都會頭耷耷」。他直言「我真的是走投無路，作為他的兒子，我真的很憤怒」，希望還父親公道。

林卓廷指，近月警民關係緊張，質疑類似事件並非孤例，又認為投訴警察課「自己人查自己人」，投訴難以受理。他認為兩名警員連環凌虐並恐嚇長者，行為「令人震驚及髮指」，涉干犯酷刑罪，可判終身監禁。

另外，在場有便衣警員並未有制止兩名軍裝警員涉濫用暴力，亦涉干犯公職人員行為失當罪，要求警務處盡快將涉案警員停職及展開刑事調查，同時要求警隊管理層關注執勤人員的精神狀態和心理健康。

▲香港民主黨立法會議員林卓廷。

▲老翁兒子現身記者會。