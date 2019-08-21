獨／車禍戀上承辦警…她要電話被拒「我不會放棄」！東港夯警現身回應了

▲女子的母親發生交通事故，意外戀上前來處理的方姓員警。（示意圖，與當事人無關／記者季相儒攝）

記者莊智勝／屏東報導

車禍事故撞出愛！屏東一名女網友透過臉書粉專《告白警察》匿名向東港交通隊的方姓員警示愛，表示近日媽媽發生交通事故，而她看了承辦的方姓員警第一眼後，就總想著「要如何才能認識你？」事後更鼓起勇氣向方員要聯絡電話，但卻被委婉拒絕，女子雖然感到氣餒，但仍在臉書上寫下「我不會放棄的，因為我真的喜歡你了！」而記者實際電訪到方姓員警本人，電話那頭他不斷苦笑，表示這並不是同僚的惡作劇，「但拜託放過我好不好，我只想要低調！」

女網友在臉書《告白警察》PO出398字文章，「連日的大雨，無意間讓我遇見了你，謝謝你，東港交通隊的方姓員警！」女子表示，母親近日在東港發生交通事故，承辦的方姓員警前來處理時，她見了第一眼便已產生情愫，心裡總想著「要如何才能認識你？」

「拿著你寫好的交通聯單，聽著你說有問題可以撥公司電話找你，當下真的很希望可以鼓起勇氣跟你要手機號碼，但……我退怯了！」女網友表示，事發後隔天手機響起，接起來後另一端傳來方姓員警的聲音，「不過，不是你的告白，而是有監視器可以釐清事故……。」

走進辦公室，女網友第二次見到方姓員警，再度見面竟相對無語，突然間不知道該說什麼，還是由方員先開的口，「小姐，你來了啊！監視器的部份讓你看看！」女子聞言後也只能怯怯地說了聲謝謝。

在經過方姓員警詳細的說明後，女網友開始慢慢地了解為什麼會這麼喜歡他，並且再度鼓起勇氣向他要電話和LINE，沒想到卻被方員委婉地拒絕了，「當下我是有些難過的，但你讓我知道，這社會上還是有專業和溫暖並具的時候，我不會放棄的，因為我真的喜歡你了！我的母親也因為有你的積極，順利讓對方啞口無言，承認自己的過錯。希望，我還有機會能巧遇你，謝謝你！」

▲女子在臉書PO出398字向方姓員警示愛。（圖／翻攝臉書「告白警察」）

該篇告白文PO出後，立即引起網友熱烈討論，但也有人懷疑這可能是警察同僚私下在惡作劇；對此，《ETtoday新聞雲》記者獨家採訪到該名女子所述的方姓員警，當他接起電話、得知記者來意後，不斷在電話那頭哀號，「唉呦！拜託啦，放過我好不好！」

方姓員警無奈地說，整個東港交通隊裡就只有他一人姓方，而對於這起交通事故他也還有印象，女子的告白並非是同僚在惡作劇，「但我都已經婉拒她了，應該已經表現得很明白，不懂她這樣PO文的用意是什麼。」方員透露，自己今年28歲，已經有一個交往快10年的女朋友，2人感情很穩定，不會再接受他人示好，「我連那個女生叫什麼名字我都不知道！好啦，放過我了啦，我只想要低調！」

另一方面，還有網友意外地發現，曾有另名女網友於2015年12月在臉書《告白警察》中PO文，同樣因為車禍、被方姓員警的笑容牽走了心，還大方地指名道姓告白，「希望可以認識你，我好喜歡東港、更喜歡分局的方XX！」對此，方員則無奈地回應「這個太久以前了啦，我不知道！」

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▲方姓員警行情超好，2015年12月也有另名女子向他告白。（圖／翻攝臉書「告白警察」）