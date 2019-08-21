天熱請喝飲料！冷氣師傅女友怒：勾引我男友　無辜妹嘆「以後請警察督工」

▲冷氣師傅示意圖，與本文當事人無關。（圖／記者姜國輝攝）

記者張嘉晏／綜合報導

好心請師傅喝飲料，無奈卻引發不必要的誤會！一名女網友日前因為體恤冷氣師傅修繕的辛苦，便在大熱天額外掏腰包請師傅們喝飲料，不料卻被其中一名師傅的女友懷疑她另有所圖，讓她大翻白眼。

「我真的不知道錯在哪...。」一名女網友在臉書「爆廢公社」中發文，她表示昨（20日）請冷氣師傅來修冷氣，因為看師傅們待在陽台一段時間很熱，覺得很辛苦就請他們喝飲料。

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沒想到原PO的一番好意卻被其中一名師傅的女友解釋成「勾引男友」，讓她真的白眼翻到無極限，「對不起，為了避嫌，你要不要乾脆叫警察來督工好了！」她隨後也補充道，由於冷氣師傅自己接案子，所以女朋友才會當司機一起跟來。

►夜深了...千萬別讓腦公看到

▲冷氣師傅工作辛苦，原PO才決定買杯飲料慰勞一下。示意圖，非本文當事人。（圖／翻攝爆怨公社）

貼文一出，網友們也都紛紛表示對方女友太會吃醋，「什麼年代了= =請師傅喝飲料是種禮貌吧」、「覺得飲料浪費了」、「他女友也太沒自信」、「跟她說有事沒事SOD不要看那麼多，天天在幻想裡面劇情」、「你應該是沒請她喝飲料喔」。

此外，也有其他人質疑會不會是原PO穿得太辣，才會引發妒火，「妳是穿低胸禮服嗎」、「褲子太短？」、「她可能看妳太正才會嫉妒」；然而原PO也大聲喊冤表示，自己當天根本打扮得跟宅女一樣，而且師傅都是有年紀的叔叔了，她真的也沒興趣。

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