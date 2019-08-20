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他130元交給老闆配…對方阿莎力端出「超完整豬鼻湯」大到碗裝不住

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▲▼老闆端出完整豬鼻湯超嚇人。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

▲完整的豬鼻湯，不知該從哪裡下手。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

記者黃可昀／綜合報導

小吃攤是不少人肚子餓時的最佳選擇，一名陳姓網友日前就帶著130元向攤販老闆表示，「我今天有130元，隨便來點能吃飽的就好嘿」，於是老闆想說，既然客人這麼相信他，那麼他今天就大放送，把剩下的食材全配一配給原PO，完全沒有在計較成本，最後端出一碗滿滿有菜有肉的營養組合，還配上別家絕對沒有的「超完整豬鼻湯」，野生模樣讓原PO頓時目瞪口呆。

►生火了！連我媽都用到發光

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▲▼老闆端出完整豬鼻湯超嚇人。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

▲一整根辣椒也是很有特色。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

陳姓網友在臉書《爆廢公社二館》表示，當天只是想說隨便吃點東西，自己也不挑食，就放心交給老闆準備，對方也因為快打烊了，所以大方地把剩餘食材全切給他。

老闆先是端出一碗紫米飯，上頭有幾片切片鹹豬肉、油豆腐、燙青菜，以及一整根完整的辣椒，隨後又拿來用小碗裝的清湯，裡面竟裝了一整顆川燙豬鼻，完全沒有切開或滷過，而是整個完整、白嫩嫩的大豬鼻，大到碗根本已經裝不下。

網友看到這碗浮誇的豬鼻湯，紛紛驚訝地說，「這湯，我沒辦法」、「 不要鬧了」、「老闆好歹切一下」、「 太震憾了」，「那個... 鼻孔裡面有清乾淨」、「 老闆，有沒有蒜頭醬油，或是哇殺米也可以。」

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關鍵字：豬鼻,小吃,爆廢公社

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