她去日本玩自製「右駕速解圖」貼方向盤　網共鳴：每次轉彎都切成雨刷

▲右駕和左駕車操作幾乎都相反。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社，下同）



記者黃可昀／綜合報導

許多人到日本旅遊最不習慣的就是駕車方向，當地的車幾乎都是右駕，和台灣的左駕完全相反。一名女網友日前到日本遊玩，便自製一張「右駕速解圖」貼在方向盤上，上頭清楚畫著車輛行駛方向，以及方向燈、雨刷的位置，稍微低頭看一眼馬上一目了然，不用再擔心自己會開錯車道或打錯燈。

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這名網友在臉書《爆廢公社》PO出照片，方向盤上貼著簡單明瞭的教學，提醒自己轉彎時要開哪個車道、該注意哪個方向的來車，右邊還貼著大大的「方向燈」，左邊則是「雨刷」，有了這張圖解，就能幫助她對右駕車更快上手，她還笑說自己正在替這張貼紙「申請專利中」。

同樣開過右駕車的網友很有共鳴地說，「真的會亂…上次去馬來西亞開車也是右駕，馬上當三寶，方向燈打下去雨刷直接刷起來，右轉直接逆向…差點嚇到暴斃」、「上次在日本開車一直狂打雨刷」、「方向燈位置相反最難適應」。

▲有網友PO出之前去日本租車，方向盤上貼的圖解。



不過，也有人指出，其實日本很多租車公司從以前就會附上這張圖，「我去沖繩自駕租車就有附了唷」、「這日本租車公司早就在每台車方向盤都貼一張了」。

雖然這張圖解方便又淺顯易懂，但很多人建議還是要靠自己熟悉比較安全，「覺得可愛但沒有比較好喔，還是要熟悉路感看路比較好」、「結果三寶會一直看方向盤…」、「這個~~~~確定真的要上路嗎？」、「其實開一小段路就習慣了，開車時也沒辦法分心去看方向盤。」

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