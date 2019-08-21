經濟衰退仍是隱憂　美股收黑、道指跌173點「再破2.6萬大關」

▲美股今日收黑。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

市場仍對經濟衰退感到憂慮，也讓美國股市三大指數20日收盤時皆收黑。道瓊工業指數下跌173.35點或0.66%，以25962.44點作收；標準普爾指數下滑23.14點或0.79%，收在2900.51點；科技股那斯達克指數下挫54.25點或0.68%，收7948.56點。

三大指數在連續3天上揚後再次收黑，道指再次跌破2.6萬點大關。個股方面，科技股表現疲軟，臉書全日股價價跌1.27%，Netflix更跌了3.36%，蘋果則是全日幾乎無升跌。

另外，10 年期與 2 年期美債殖利率利差比起前一天更加收窄，也就是持續出現經濟衰退前兆，引發是市場不安，金融類股也幾乎全面下跌，高盛 跌 1.14%；花旗跌了1.38%；而摩根史坦利也下跌 1.16%。

根據外媒報導，美國總統川普指出，白宮政府正在考慮實施減稅政策，例如薪俸稅或是資本所得稅。他也再次強調，聯準會應該要主動減息。

歐洲股市方面，由於義大利政局變動，總理孔蒂（Giuseppe Conte）宣布辭職，影響歐股收低。倫敦股市FTSE 100指數下滑0.9%，以7125.00點作收；法蘭克福DAX 30指數下跌0.6%，收在11651.18點；巴黎CAC 40指數下挫0.5%，收5344.64點。