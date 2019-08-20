未來如何挺韓國瑜？　侯友宜：還是以市政為最大優先





▲新北市長侯友宜。（資料圖／記者楊詩益攝）

記者袁茵／新北報導

新北市長侯友宜20日上午視察板橋浮洲地區基礎建設，關於尚未確定要不要接國民黨總統參選人韓國瑜新北競總主委一事，他表示，目前還是以市政為最大的優先，還是先把自己的角色做好，畢竟離選舉還有一段時間，好好做事情比較重要。

關於之後會以什麼形式來挺韓國瑜？侯友宜說，目前還是以市政為最大的優先，市政絕對是他們當下最重要的一件事情，因為對一個地方首長來說，其實離選舉還有一段時間，大家還是把市政列為最重要的事情來做，才是最實在的啦！

針對國民黨初選過後，有沒有接到韓國瑜的電話？侯友宜表示，韓國瑜本身在市政上已經很忙了，「我想每一個人先把自己的工作顧好，才是最重要的。」

至於是否覺得韓國瑜要把市政做好？侯友宜認為，每個人把自己的角色扮演好最重要，「那我自己先管好我自己最重要！我自己都沒有把握把市政一定做得好。所以別人做，我們都給他尊重，我自己為自己的工作來負責，想辦法全力把自己的市政做好。」

另外，關於要如何看待，鴻海集團創辦人郭台銘、台北市長柯文哲結盟的話，似乎使韓國瑜的選情受到一點點影響？侯友宜說，自己也不是選舉專家，畢竟他也是第一次選舉，所以對這種事情「真的看不懂！」還是只有專心做好市政工作，讓市政工作能夠推動順利，讓里長、里民、民意代表能夠並肩作戰，每一個人把自己的角色做好，這樣子台灣才會好、中華民國會更好，新北市當然一定會好。

最後，會不會認為藍營整合是目前一大難題？侯友宜表示，離選舉還有一段時間，好好做事比較重要，而且民眾希望的是認真做事，不一定每天都要去談選舉。