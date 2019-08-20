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格陵蘭冰川爆裂！1天消失125億噸　「溫暖海水」包圍萬年冰川…海平面上升中

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▲▼格陵蘭融冰。（圖／路透）

▲格陵蘭的冰層正在加速融化。（圖／路透）

記者張方瑀／編譯

格陵蘭庫魯素克（Kulusuk）居民在8月2日聽到一陣巨大的爆炸聲響，就在一連串熱浪襲擊北極圈後，有一大塊如足球場大小的冰塊，直接從冰川上融化掉落，損失的冰層高達125億噸，打破歷史紀錄，這也是對極端氣候最大的一個警訊。科學家甚至觀察到，知名的黑爾海姆冰川（Helheim Glacier）被一座溫暖的海水湖包圍，加速冰層的融化，「威力足以讓全球海平面每月上升0.5毫米。」

在庫魯素克進行「海洋融化格陵蘭」（Oceans Melting Greenland）計畫的美國航太總署（NASA）團隊指出，今年西伯利亞野火與歐美地區的熱浪，讓北極圈內的冰層大量融化，目前團隊正致力於調查冰層是如何受到不斷上升的暖空氣，以及溫熱的海水所侵蝕。研究員威利斯（Josh Willis）表示，格陵蘭的冰層足以讓海平面上升7.5公尺，對全球海岸線會造成毀滅性的影響，如果再不提高警覺，那就只能撤離居住在海岸地區的人。

▲▼格陵蘭融冰。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼格陵蘭隨處可見融冰。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼格陵蘭融冰。（圖／達志影像／美聯社）

另外研究團隊還發現，在格陵蘭東部、流速最快的黑爾海姆冰川（Helheim Glacier）出現了「未結冰的海水湖」，從探測器帶回來的數據發現，整座冰川海平面下的冰層都被溫暖的海水包圍，深度超過600公尺，能夠把整座101放入都沒問題。威利斯表示，這種狀況非常罕見，現在海水直接接觸冰川，會大幅加快融化的速度。

像黑爾海姆冰川，甚至是庫魯素克周圍的小型冰川，其融化的威力足以讓全球海平面在一個月內上升0.5毫米。威利斯警告，「格陵蘭島對全球都有影響，這裡損失的冰層可以讓澳洲、亞洲、美國與歐洲的海平面上升，我只想說，全世界都被同一個海洋連在一起。」

皮尤研究中心（Pew Research Center）最新的調查指出，在登月50周年後，人們對於「探索宇宙」的想法落有轉變，大多數的美國人認為，NASA的首要任務應是監測地球氣候系統，而不是急著把人送上火星。

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關鍵字：格陵蘭,冰川,全球暖化,熱浪,Helheim Glacier

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