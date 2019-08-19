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白宮證實川普想買下「格陵蘭島+5萬居民」　丹麥政府笑了12字回應

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▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲外界認為川普想透過此舉名留青史。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

幾乎一生都在房地產業打滾的美國總統川普，日前和幕僚提到想要買下丹麥在大西洋的自治領土格陵蘭（Greenland）；白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）週日（18日）向媒體證實，基於戰略價值和豐富的天然資源，總統確實有意出價購買。消息一出就引發丹麥政界訕笑，格陵蘭當局也直截了當回絕，「我們對商業有興趣，但不出售。」

《華盛頓郵報》（The Washington Post）率先報導此事，2名核心消息人士透露，川普過去幾週以來不斷提到想買下格陵蘭的點子，但幕僚還在等總統給出進一步的指示，才能判斷他對這件事到底有多認真。

庫德洛接受《週日福斯新聞》（Fox News Sunday）訪問時表示，政府正在評估購買的可能性，「格陵蘭是丹麥的，丹麥是我們的盟友，格陵蘭的戰略位置很重要…我意思是說總統對於房地產界略知一二，他想要去看看。」

▲▼白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）。（圖／達志影像／美聯社）

▲庫德洛（Larry Kudlow）證實此事。（圖／達志影像／美聯社）

預定在2週內接待川普的丹麥政界在得知消息後覺得荒謬，格陵蘭當地的外交部長也果斷回絕，「格陵蘭是個擁有礦藏等豐富天然資源的地方，純淨的水源和冰、海鮮、可再生能源，而且觀光旅遊的前景佳」，「我們樂於商業合作，但不出售。」

消息在國內也引來諸多嘲諷，但值得注意的是，民主黨「喬事王」喬曼欽（Sen. Joe Manchin III）參議員表示，川普的點子「是個很有趣的提議」，而且他明白格陵蘭島作為一個戰略基地，以及隨著冰量減少北極圈將日漸開放是一個趨勢。事實上，美國軍方早於1943年就在格陵蘭設置了圖勒空軍基地（Thule Air Base），作為美國眾議院軍事委員會（Armed Services Committee）一員的喬曼欽，今年稍早曾前往該基地探訪；他說，若購買案值得進一步討論的話，委員會應該會先聽取該案未來發展的安全簡報。

庫德洛在節目上也提到，川普並非第一個有意願買下格陵蘭島的總統。他指出，1945年到1953年，美國第33任總統杜魯門（Harry S. Truman）就曾表達過該意願。

▲▼格陵蘭島（Greenland）。（圖／路透）

▲格陵蘭島地理位置優越，天然資源豐富大國其實相當覬覦。（圖／路透）

美國想買下格陵蘭島的企圖心可以回溯到19世紀，國務院曾在1867年就研究過是否出價購買。到了二戰後隔一年（1946年），杜魯門總統提出以1億美元（難以今日匯率換算台幣，當年的幣值相當大）的價格買下該島，但被丹麥拒絕。外界推論川普的動機，是想仿效前總統艾森豪將阿拉斯加設為第49州的做法，藉著買下格陵蘭島確立自己的歷史定位。

註：1867年，幅員遼闊的俄羅斯面臨財政吃緊以及國內的不穩定，以720萬美元的價格將其在北美的領土賣給美國，即今天的阿拉斯加。當年技術不發達，俄羅斯不知道自己賤價賣出了一塊天然資源豐饒和戰略地位極其重要的土地，事後後悔不已。

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