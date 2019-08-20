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45國公民不服從的「反抗滅絕」　開啟「氣候緊急」時代

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▲英國倫敦反抗滅絕行動。（圖／記者蔡百蕙攝）

文／蔡百蕙

「首相官邸旁灑200公升假血、快閃佔領自然歷史博物館、藍鯨標本旁假死、癱瘓市中心交通…」這些都是今年4月英國「反抗滅絕(Extinction Rebellion)」運動的示威手段，為抗議人類正在大規模地自我毀滅，「反抗」應運而生，以非暴力的公民不服從運動，逼使政府「出來面對」。

這波在倫敦為期10天的「反抗滅絕」行動，參與者不惜以坐牢為代價，最後有超過1100人遭到逮捕，也掀起了全球非暴力抗爭潮，竟吸引45國、超過650個公民團體的認同跟進，遍地開花。

「反抗滅絕」的首要訴求就是「說出事實(Tell the truth)」，要求政府以宣佈「氣候緊急(climate emergency)」，向大眾說出關於生態危機的規模與真相。

生態危機的真相是什麼?

每年吸引千萬遊客的浪漫之都巴黎，6月受到熱浪侵襲，導致數千所學校關閉，法國人紛紛跑到艾菲爾鐵塔旁泡水消暑，期間最高溫來到45.9度，打破法國史上的高溫紀錄。

歐盟「哥白尼衛星地球觀測計畫(Copernicus programme)」證實，今年的6月是自從1880年以來最熱的6月，歐洲的均溫比一個世紀前高了3度，全球均溫則升高了1度。

法國多個地區都因為高溫而哀鴻遍野。根據路透社的報導，南法地區甚至有接近40%的葡萄藤被毀，在天氣最熱的6月28日，許多酒莊發現葡萄藤被嚴重炙烤，有的甚至失去一半的收成。熱浪過後，葡萄藤看起來像是被閃電擊中，葉子呈現出燒焦枯萎的狀態。

法國不是歐洲唯一的高溫受害者，法國氣象局表示，實際上，法國是歐洲第7個氣溫超過45度的國家，另外還有保加利亞、葡萄牙、義大利、西班牙、希臘和北馬其頓。

這個飆破史上高溫紀錄的熱浪，在西班牙中部引發了一場野火，燒光了1600公頃的地，還延燒到馬德里省，一個村落因此被迫撤離。以不限速知名的德國高速公路，也罕見地祭出速限，薩克森．安哈特邦(Saxony-Anhalt)因為多處傳出柏油路面融化的回報，限速100公里。

「世界氣候歸因組織(World Weather Attribution)」科學家指出，2019年在北半球各地前所未見的熱氣和野火，如果沒有人類行為誘發的氣候變遷根本不會發生，而且人為因素增加的溫室氣體排放，讓這波致災性熱浪發生的可能性提高了至少5倍，甚至最高可能到100倍。「以後因為氣候變遷，熱浪的發生可能性會更高、而且更頻繁。」

而世界氣象組織(World Meteorological Organization)也證實，歐洲過去500年最熱的5個夏季都發生在本世紀，2019年正朝世界最熱的一年之一邁進，使得2015-2019年成為史上最熱的5年時期。

今年歐洲熱浪的死亡人數仍有待統計，但上一次2003年嚴重的歐洲熱浪，總計有超過7萬人因高溫提早死亡。

全球性的升溫也導致其他極端天氣的發生。英國氣候科學網站「碳簡報(Carbon Brief)」分析超過230份的研究，發現更熱的氣候影響了65%的旱災，以及57%水患的發生。參加該分析的牛津大學歐圖博士(Dr. Friederike Otto)表示，這是一個強烈的警示，氣候變遷此時此刻在這裡正在發生，並不是下一個世代的問題而已。

多處南亞地區將不宜人居

原本夏天就相當炎熱的印度，今年的高溫持續攀升。首都德里的最高溫達48度，西部的Rajasthan則衝破50度。接下來幾年預估情況將更糟，印度的許多地區很可能變得太熱而不適合人居。

美國麻省理工學院(the Massachusetts Institute of Technology，MIT)的專家們指出，即便全世界成功減少碳排，抑制目前預測的全球升溫幅度，多處印度地區仍會變得太熱而考驗人類的生存力。

根據「聯合國政府間氣候變化專門委員會」(Intergovernmental Panel on Climate Change，IPCC)說法，人口13多億的印度將是受氣候變遷影響最大的國家之一。

▲南亞多數地區將不宜人居。上圖為新德里。（圖／記者蔡百蕙攝）

自2015年起，MIT團隊分別研究中國、南亞和波斯灣地區，研究員們提出警告，如果氣候變遷不受到制衡，在上述地區的不同地點，總計會有超過5億人口將在2070年起經歷高溼度的熱浪，屆時即便健康的人在陰影下也會在6小時內死亡。

面對氣候變遷帶來的嚴峻生存考驗，印度已於2015年簽署了巴黎氣候協議，承諾將在本世紀末之前減少碳排，在2030年前，將比2005的基準年減少碳排33%。

然而，僅管目前在太陽能的投資龐大，預計直到2030年之前，燃煤火力電廠仍負責供應印度一半的電力。如何減少碳排的考驗無比巨大。

一個沒有冰的世界

融冰是另一個氣候變遷的可怕後果。專研大氣化學的哈佛大學安德森教授去年就指出：「碳排放水平達到1200萬年來的新高，這個污染正快速把氣候推回超過3300萬年前，當時南北兩極都沒有冰。」

「在2022年之後，指望極地有任何永久冰層存在是不可能的，75-80%的永久冰層早在過去35年已經融化了。」他很遺憾地指出，人們到現在還不了解這個現象的不可逆性，即便現在開始努力減少大氣中的碳排量，融冰與海平面升高的狀況也回不去了。

太平洋島國、台灣的友邦吉里巴斯更因此面臨迫切的生存之戰。依照現在海平面上升的速度，在本世紀末之前，這個國土平均僅高於海平面2公尺的島國，將被海水淹沒，11萬7千多人民將成為首批的氣候難民。

人類之外，動物是對氣候變遷抵抗力更脆弱的受害者。台灣知名的狐獴攝影師溫芳玲曾自2015年起，連續2年跑到近北極圈、北緯68度的加拿大邱吉爾鎮，深入「瓦布斯克國家公園(Wapusk National Park)」看北極熊，明顯觀察到氣候暖化對生態環境的影響。「同一個時間去，前一年是零下30度，隔一年只有零下3-7度。」

而且由於結冰不厚，所有的公熊都無法離開海灣區遠行去獵食海豹，經常看到北極熊餓到在吃海草，甚至整個薄冰區形成一個公熊的社區，「每一隻都飢腸轆轆，所以很多小熊會被吃掉，有時候小熊一來，最多會有3隻公熊圍上去。」她說，多次目睹公熊獵食小熊後，滿口鮮血，「但是我不紀錄血腥的畫面。」

●本文由「靈鷲山平安禪網」授權刊登。

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關鍵字：氣候變遷,氣候緊急,反抗滅絕,全球暖化,熱浪,溫室氣體,環保

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