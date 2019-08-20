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走過美麗家園　後港文史景觀一日遊歡迎報名

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▲後港許姓宗親會理事長許英東，呼籲大家踴躍參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲後港許姓宗親會理事長許英東，呼籲大家踴躍參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

社團法人台南市後港許姓宗親會為關懷本土文化，落實文化紮根，激發鄉親及社會大眾愛鄉愛土的美麗情懷，決定在8月31日舉辦「走過美麗家園-後港文史景觀一日遊活動」，許姓宗親會理事長許英東、總幹事許秀英、大潭里長陳中正及導覽解說老師許獻平等人，呼籲大家踴躍報名參加，深入瞭解後港文史景觀。

負責導覽解說的鹽鄉文史工作室負責人許獻平老師說，後港地區包括後港西、後港東、謝厝寮、大潭寮等聚落，原為平埔人世居地，明鄭時期漢人入墾，成為埔漢雜處之地，後港的文史景點，都與地方開拓有著密切的關係。

例如：後港西的「許姓開基祖墓」與後港東大富翁楊啟三落百二門的「後港花園」，是台灣民間故事〈地理師與跛腳秀才〉的濫觴；平埔族的楊啟，不但傳了將軍角帶圍平埔信仰，其「後港花園」的龍井，也成今日角帶圍興安宮楊府元帥請水的所在。

▲後港許姓宗親會理事長許英東，呼籲大家踴躍參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

至於挖鑿於雍正年間的「謝士騰井」，帶出「玉帶環腰」的風水地理，大潭里長陳中正表示，其奉祀的「天上聖母」，落公成今港東天后宮的主祀神明，而幫謝士騰撐帆渡過黑水溝來到後港開設武館的帆伯仔，成為「帆伯公」小祠的有應公，一則一則的傳奇故事，導覽解說老師許獻平會如數家珍，滔滔不絕地細說從頭，帶領大家進入時光隧道，回到篳路襤褸，以啟山林的初民時代。

後港許姓宗親會理事長許英東表示，許姓開基祖許侃德傳五子，是為後港許姓五房頭，在五大房勤奮開發下，氏族勢力迅速擴大，小小後港西已容納不下，因而有一、三、五房的部分族人遷居濱海的大潭寮。後港唐安宮分廟自港東天后宮，大潭寮龍安宮、頂潭永安宮則分廟自唐安宮，至今後港西、台潭、頂潭三聚落仍輪祀數尊神明；坐落在大潭寮大潭邊的開基老祖嬤墓園，是現今台灣保持最完整、面積最大、歷史最悠久的清雍正墓園；至於大隊部、中隊部等遺址，則見證台灣製鹽產業的一頁珍貴歷史。

▲後港許姓宗親會理事長許英東，呼籲大家踴躍參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

許姓宗親會總幹事許秀英表示：「走過美麗家園-後港文史景觀一日遊活動」將從後港西唐安宮出發，沿後港溪道到後港東，再轉往謝仔寮，在大潭寮漁民活動中心午餐，下午則走訪大潭寮的文史景點。歡迎關心本土文化的社會大眾與學生報名參加，更歡迎家長帶小朋友來認識這塊原鄉大地，了解先民拓墾歷史，以及美麗家園的文化底蘊。
總幹事許秀英說，自即日起接受報名，名額只有40人，額滿為止。報名或詢問相關事宜，請洽總幹事許秀英0937-578021，或在台南市後港許姓宗親會facebook上留言。

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關鍵字：美麗家園,後港文史景觀,一日遊

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