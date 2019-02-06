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快閃南京「一個不算攻略的攻略」　走這條路樣樣都玩得到

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▲▼ 。（圖／記者崔至雲攝）

▲乘坐秦淮河古色畫舫，遊覽南京古老文明的秦淮河，飽覽名人故居、歷史遺跡、著名橋樑。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／南京報導

說要在江蘇南京來一趟快閃一日遊其實很難，但若是真的沒有時間，又實在很想在短時間「打卡」一下南京，就應該跟著《ETtoday新聞雲》的腳步，一起來趟快閃南京一日遊。來到南京不外乎是中山陵、明孝陵、夫子廟、總統府等地方，要如何將想去的地方一網打盡，下面就為大家揭曉。

一到達南京，不管是以飛機前往，或是高鐵抵達，都可以透過南京地鐵搭到「苜蓿園」站，搭乘坐鍾山景區接駁車就可以抵達中山陵入口處，若是想要「打滴」更快速的方法，只要跟計程車師傅說「到中山陵」，沒有人不知道在哪裡。

▲▼ 。（圖／記者崔至雲攝）

▲抵達中山陵頂端往下俯瞰，可看到整個南京市區 。（圖／記者崔至雲攝）

記者建議，前往中山陵最好安排在吃過一份豐富的早餐之後進行最合適，因為中山陵有392級階梯，想要爬上去祭堂總是需要一些體力才行。

中山陵是國父孫中山的陵墓建築，此外，中山陵392級階梯也有寓意，除了代表當時大陸有3億9200人外，392階梯的高度更經過精密計算，登上平台後回頭只見平台，不見階梯，象徵成功後，就不需執著於過程，儘管往上前進即可。

結束完中山陵的行程後，就可以搭乘前往明孝陵的接駁車，路途大約5分鐘。明朝開園皇帝朱元璋之墓-明孝陵是世界文化遺產之一，但相對於中山陵，明孝陵幽靜許多，同時明孝陵也是南京最大的帝王陵墓，總完整個園區，在加上拍拍照，大約1.5小時可以參觀完成。

▲▼ 。（圖／記者崔至雲攝）

▲▼明孝陵是世界文化遺產之一，但相對於中山陵幽靜許多 。（圖／記者崔至雲攝）

▲▼ 。（圖／記者崔至雲攝）

早上結束兩個景點，下午則是可以前往夫子廟。夫子廟觀光區是以夫子廟為中心向外擴展許多街區、景點，觀光區裡有豐富的小吃、餐廳以及手工藝品等，另外也有拉車、遊覽車的服務等，甚至還可以搭船在秦淮河上游覽。

▲▼ 。（圖／記者崔至雲攝）

▲在夫子廟觀光區漫步，就像穿越時空走進老胡同 。（圖／記者崔至雲攝）

一天戶外的景點觀光結束後，晚上可以建議前往「南京1912」結束一天的行程，「南京1912」有一點像「上海新天地」，環境優雅、適合觀光的休閒消費場所。

南京1912街區位於南京總統府西側的酒吧街區，民國時這裡是國民政府高級公務員、青年軍官、銀行職員的宿舍區，如今一幢幢民國老建築被改造成了餐館、酒吧。南京1912是老建築重新注入新元素，有創意與趣味，在老房子裡享受現代時尚感，也是一種享受。

▲▼ 。（圖／記者崔至雲攝）

▲南京1912街區位於南京總統府西側的酒吧街區 。（圖／記者崔至雲攝）

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關鍵字：快閃,南京,攻略,一日遊

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