挺過抵制風波！大苑子今酪梨鮮奶「7折嘗鮮」　600網友嗨喊：+1

▲彰化縣員林鎮發跡的連鎖飲料品牌大苑子。（圖／翻攝自臉書／大苑子DaYungs.tea）

記者黃君瀚／綜合報導

日前飲料之亂中，不少台灣手搖品牌如一芳、CoCo、迷客夏等店紛紛表態國家認同，其中大苑子被翻出微博上寫著「源自中國台灣」，成了網友抵制的對象之一。時隔數日，大苑子在官方粉專貼出酪梨鮮奶7折嘗鮮價的訊息，吸引近600位網友喊讚，似乎已挺過風波。

大苑子官方臉書粉絲頁10日被破千網友抵制文灌爆後，沉澱了5日後發文介紹百香果園，不過僅有47則留言，人氣明顯下滑。直到昨（19）日晚間發出優惠訊息，介紹23日將推出新飲品酪梨鮮奶，主打酪梨的滑順口感搭配濃濃奶香，為了讓粉絲體驗，今（20）日起開放Juicy store會員搶7折券，中杯原價70元，現在特價49元。

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文中提到，49元嘗鮮券預購時間從今日上午10點至晚點23點59分止，會員得透過大苑子APP中的Juicy Store購買，同時號召網友TAG好友分享好康，「想喝的苑粉喊+1」。促銷活動果真奏效，該篇貼文吸引近600人共襄盛舉，紛紛留言表示支持。

本站新聞〈po網寫「中國台灣」被網友怒嗆 大苑子：大陸小編寫的已刪文〉報導，大苑子官方微博貼文中寫道，「大苑子源自中國台灣，以新鮮果茶聞名海內外。2015年在內地成立第一家店—上海日月光店。2017年，大苑子全球門店更是突破300家，並且還在穩健擴張中，一直以來，大苑子都堅持只做美味且健康的茶飲。」

大苑子總公司門市輔導部副總邱曉焄表示，該篇文是4月8日在對岸的新品上市，當地同事小編所寫，用的是當地人的習慣用語，才產生這些字句，公司當時也沒有想到或特別注意，引起網友關注後，已先請當地同事把該文章關閉。 邱曉焄說，大苑子主打在地農產，支持台灣優質農業發產，堅持優先使用大量的台灣水果，更希望外界不要因近來的事件而刻意放大。

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