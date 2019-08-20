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行車遵號誌你我都平安　台南中西區7月份車禍264件323人受傷

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▲台南市中西區7月份計發生264件大小車禍，造成323人受傷，市警二分局籲請用路人遵守交通號誌行駛保平安。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市中西區7月份計發生264件大小車禍，造成323人受傷，市警二分局籲請用路人遵守交通號誌行駛保平安。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市中西區位處市中心商業鬧區，街道狹小，且往來車流量較大，難免較易發生交通事故，台南市警二分局統計7月份中西區發生交通事故計264件，造成323人受傷，8月20日特公布易肇事路、時、地及肇事原因，請用路人注意。

一、依發生路段統計：(由多至少)
(一)西門路(28件)。
(二)府前路(25件)。
(三)中華西路(23件)。。
(四)海安路(20件)
(五)民族路(15件)


二、依發生時間統計：
(一)16至18時發生75件。
(二)14至16時發生70件。
(三)10至12時發生62件。
三、依肇事原因統計：
(一)未依規定讓車82件。
(二)未注意車前狀態31件。
(三)起步時未注意他車(人)安全22件。


第二分局表示，將針對分析結果並自8月1日起規劃易違規肇事路段(口)周邊各項交通違規，加強交通執法，以有效防制交通事故。同時呼籲請駕駛人確實依規定遵守交通號誌，勿貪圖一時方便違反號誌管制闖紅燈等違規行為，影響其他用路人權益，並注意禮讓，確保行車(人)安全。

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關鍵字：台南,中西區,車禍,行車安全

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