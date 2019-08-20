日再批准對韓出口高科技材料！限貿會談明登場　軍事情報協定續簽關鍵

▲ 南韓外交部長康京和20日起程前往北京，出席今起為期3天的第9次韓日中外長會議。（圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

日韓貿易關係緊張，南韓外長康京和與日本外相河野太郎明（21日）將進行會談，料提及限貿一事與二戰徵用工等議題。2名知情人士透露，日本政府近日已批准出口光阻劑至南韓晶片製造商三星電子，是日方實施出口限制後，第2次向南韓出口高科技原料。康京和表示，即將到期的《日韓軍事情報保護協定》（GSOMIA）是否續簽，將取決於周三日韓外長會談的結果。

▲ 日韓關係自去年底開始惡化，雙方在二戰徵用工賠償問題方面談不攏。（圖／達志影像／美聯社）

綜合路透社、韓聯社報導，日本7月收緊對南韓實施出口限制，取消光阻劑（photoresist，又名光刻膠）、高純度氟化氫和氟聚醯亞胺等3種高科技材料的優惠待遇，且審核流程耗時約90天。繼日本政府本月8日首度批准光阻劑出口申請後，今（20日）再度傳出第2批高科技材料獲准出口南韓的消息，但目前日韓官員、三星電子發言人均未對此做出立即回應。

▲ 《日韓軍事情報保護協定》（GSOMIA）將於24日到期。圖為南韓外長康京和（右）及日本外相河野太郎（左）。（圖／達志影像／美聯社）

「東京（政府）的最新批准動作對當地產業來說是相當正面的」，一名資深官員向路透社表示，日方批准的材料正是光阻劑，這對南韓科技龍頭三星電子的芯片代工生產來說相當重要，「但我並不認為，日方的舉動等同向南韓釋出和解訊號。」

南韓外長康京和目前已啟程前往北京，準備出席今起為期3天的第9次韓日中外長會議。她稍早在上機前談及日韓限貿一事時坦言，日韓情勢實屬「十分嚴峻」，將於21日與河野太郎會晤時闡明南韓立場，而首爾政府仍在研究是否續簽《日韓軍事情報保護協定》（GSOMIA）取決於明日會談的結果。

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