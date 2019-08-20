蘋果首次公佈南韓員工數　創造高達32.5萬個工作機會...浦項鋼鐵也是供應商

▲蘋果在南韓直接或間接地創造了超過30萬個就業機會。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

蘋果（Apple）南韓官網19日指出，蘋果在南韓子公司目前已有員工500人，並在過去20多年內在該國直接或間接地創造了超過30萬個就業機會。這是蘋果自1998年進入南韓以來，首次公佈其當地子公司的就業資訊。

蘋果還表示，目前為止，它在南韓有約200家供應商及其App Store，創造了約32.5萬個工作。這也是蘋果首次披露當地供應商的數量，其中包括韓國鋼鐵巨頭浦項鋼鐵公司（POSCO），從2016年開始，採用該公司的高科技不銹鋼材料，用於iPhone X手機。

此外，20多年來，南韓的軟體開發商透過蘋果的App Store賺取了4.7兆韓元 (約新台幣1317.8億元)，而且創造了近20萬個就業機會。

不過，據《9to5Mac》報導，越來越多人認為應該要對蘋果、谷歌（Google）、臉書（Facebook）和亞馬遜（Amazon）等這些科技巨頭依它們的營業額和利潤支付相應的稅金。此次蘋果公開這些資訊也許是暗示南韓政府，蘋果對該國的經濟貢獻，從而避免被南韓課徵更多稅金。

儘管現今Google是南韓政府的調查重點，但是，未來所有的科技巨頭皆有可能被列入調查。

此外，由於這些科技巨頭巧妙運用國際會計的方式，它們的稅率低於南韓本土企業，所以，南韓政府正考慮是否仿效法國，對科技巨頭課徵新稅。