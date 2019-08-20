萵苣姑娘遭囚3年！從縫隙看世界...獲救「不怪繼父」　反怨生母管教方式

▲少女遭父母囚禁3年。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市一名張姓少女遭張姓繼父與余姓生母囚禁住處長達3年之久，期間她生活範圍僅限2樓，通往1樓和3樓的樓梯都被上鎖，就連2樓對外窗也被膠帶貼住，她只能從縫隙看外頭的世界，並用繩索垂降裝有餅乾和汽水的吊籃販賣給路過的孩童，藉以存錢買手機連網路，整起事件才爆發，桃園家暴中心社工受訪時，曝光少女的近況。

針對桃園市張姓少女遭囚禁一案，如同故事「萵苣姑娘」情節一般。社工透露，少女被囚禁時還是未成年少女，經過3年後已成年，但因錯過高中求學階段，2018年脫困後已在庇護中心安置，經過半年多與社工互動，少女已逐漸適應且打開心房，心情已開朗很多，也願意與其他庇護少女互動，日前透露想重返學校唸完高職或專科學程的心願，庇護中心正努力協助她重返校園或就業。

另外，據社工指出，張姓少女體態算是正常，嚴格說還算秀麗，去年10月脫困時並沒有特別爆瘦或精神驚恐等異狀，據社工反映，少女對繼父沒有太多責怪之處，反而是對生母管教方式有諸多不滿之情，對於未來是否重返團聚之路，社工認為可能還需要一段很長的路要走。

目前少女還在庇護中心安置中，但經過近一年適應後，少女想邊就學、邊救援方式重返社會，社工正朝這方面努力，希望在最短時間內經過評估允許後，儘速讓少女重返學校。

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