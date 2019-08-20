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萵苣姑娘鎖透天厝3年！狠繼父「1、3樓上鎖」窗封死　他3年前就知道：在隱忍

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▲桃園市吳姓男子以參加夜店活動測試可獲獎金誘騙少女應徵，卻帶少女上摩鐵。（示意圖／Pixabay）

▲少女深鎖屋內3年。（圖／示意圖，無關本案／Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市一名少女遭張姓繼父與余姓生母囚禁住處長達3年之久，前里長透露，其實該案早在3年前就已得知，但最初以為是里民家務事不敢多關注，後來里民主動告知少女被囚禁之事，才覺得事態嚴重曾向警方反映，他會同派出所員警到場時，少女對員警時神情似乎有些緊張也未回應，感覺好像擔心什麼事。

員警原本想進屋察看情況，但因沒有搜索票怕被屋主提告作罷，少女對員警與他來訪，前後都沒有說話，後來他們再向市府社會局反映，終於在去年10月才將少女救出安置，事情才告一段落。

►萵苣姑娘遭囚3年！從縫隙看世界...獲救「不怪繼父」　反怨生母管教方式

前里長還說，因為少女的繼父與母親並未與少女同住，而是住在幾公里遠的平鎮區，少女獨自被關在現在楊梅的住處2樓，處境真的令人擔憂，鄰居獲悉後都想救出少女，但因其繼父有混黑道，大家都擔心惹事所以才隱忍不報，但為了救出這位少女，他才卯足全力請警方與社會局幫忙，讓少女脫困應該是接防鄰居都樂見的結局吧。

此外，過去3年來，少女的食物及日常用品，都由一週來1到2次的繼父帶來，她的生活空間被困在2樓，通往1樓和3樓的樓梯都被鐵門上鎖，2樓的對外窗也全被用膠帶貼住，使得外人無從瞥見夫婦倆變態的行徑。

雖然2樓窗戶被膠帶封閉，少女依舊可以從縫隙看到外面，她觀察到鄰居小孩經常會經過樓下，便想到用繩索垂降裝滿餅乾和汽水的吊籃，賣給路過的孩童。從10元開始慢慢累積起，少女終於在2018年10月間存到了5、600元，之後透過鄰居買到二手手機，在利用對方提供的密碼連上隔壁人家的WIFI，上網爆料父母惡行，全案因此曝光。

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桃園少女鎖透天厝..他3年前就知道「在隱忍」！狠繼父1、3樓

關鍵字：萵苣姑娘,繼父

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