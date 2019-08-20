▲韓國瑜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜陷入負面新聞風暴與整合困境。新北市長侯友宜以拚市政為由，不接任新北競選總部主委；台中市長盧秀燕則說，一定會幫韓國瑜選總統，但是否掛職務或什麼職務再討論。對此，討債專家董念台表示，五都市長沒人挺韓國瑜，高雄又發動罷韓，「自己的違建農舍，可真要守好呀！」

董念台20日在臉書表示，台灣分六大都，從台北到台南的五都，沒有一都市長站出來要挺韓國瑜，就連自己的地盤更是罷免之聲越來越高漲，韓國瑜還能選的下去嗎？單就六都人口約1400萬人，東扣西扣韓國瑜在六都能拿多少票？「以韓粉120萬為準，再扣除自然的流失票10萬，韓粉至多110萬票」。

董念台指出，所謂的黑金票，更等於是風向票，一旦韓的民調落至「25趴」以下，黑金票就自然會的跑向有搞頭的一方，到最後民調更是會把韓國瑜，打趴在地上的高喊「我要與中華民國共存亡！」若硬要把被「亡黨」的國民黨高層人士也算上，國民黨又能搶多少票？

董念台認為，勉強還有點票的是立委侯選人，「在無糧草又無母雞的帶領之下，能夠自求多福就算是祖上有德了，更何況小雞的選票，也不一定會有韓的票！」

最後，董念台還說，要送韓國瑜一句話「一皮天下無難事，越皮越順事」，請韓國瑜別忘了真正的重點，「國民黨可以亡，自己的違建農舍，可真要守好呀，那可是你將來養老的窩啊！」