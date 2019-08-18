大學肄業、工地打粗工...他從發傳單小弟爬到銀行副總裁　傳奇故事驚呆同僚

▲瑞士銀行台北分行助理副總裁蔡明宏（左） 。（圖／家扶基金會提供）

記者張嘉晏／綜合報導

家扶基金會17日在圓山飯店舉行「金扶獎」頒獎典禮，表揚5位年幼失怙、來自隔代教養及單親家庭的「自立青年」。5位受獎人都曾受到家扶基金會的援助，在功成名就後也都回過頭來回饋成為捐款人、認養人，其中瑞士銀行台北分行助理副總裁蔡明宏的故事更是激勵人心、令人動容。

現年44歲的蔡明宏已是銀行高層，然而令人驚訝的是，他當初竟是以「大學肄業」的文憑進入社會工作，從發傳單的打工仔打拚到超級業務，因緣際會下用誠心誠意打動大地主，隨後晉升為VIP業務襄理，一路走來的傳奇故事都讓同僚、主管相當驚訝。

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蔡明宏在8歲時全家陷入困頓，後來開始接受基金會的認養協助。高中期間他開始利用課餘時間在牛排館打工；大學就讀夜間部的他也利用白天做粗工、發傳單以及當補習班導師等，一天睡不到3小時，但最終卻因為成績不及格的關係被迫退學。

雖然蔡明宏的學歷不如其他喝過洋墨水的同事來得亮眼，但他也在出社會後繼續進修，直到35歲時終取得碩士文憑；就業以來，他始終堅持著「找一個人來打敗」以及「找一個人來愛」的信念努力奮鬥，希望能讓家裡脫離貧窮的困境，發願要讓罹患血癌的母親過上舒適的日子。

▲蔡明宏自立後也經常回饋社會，成為認養人 。（圖／家扶基金會提供）

蔡明宏如今有了一番成就，然而卻無緣與離開人世的認養人鄭阿姨分享；儘管如此，他仍然努力回饋社會，迄今已經與太太認養了8名兒童，並且定期捐款回饋母校，已告鄭阿姨在天之靈。

家扶基金會趙犁民董事長表示，家扶基金會69年來已經陪伴逾21萬名國內貧困兒童成長自立，他們不怕苦，把逆境視為最佳學習機會，懷抱感恩之心投入社會公益，也希望藉由5位傑出青年的專業及身教，激勵更多孩子努力向上。