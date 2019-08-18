　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大學肄業、工地打粗工...他從發傳單小弟爬到銀行副總裁　傳奇故事驚呆同僚

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼瑞士銀行台北分行助理副總裁 蔡明宏 。（圖／家扶基金會提供）

▲瑞士銀行台北分行助理副總裁蔡明宏（左） 。（圖／家扶基金會提供）

記者張嘉晏／綜合報導

家扶基金會17日在圓山飯店舉行「金扶獎」頒獎典禮，表揚5位年幼失怙、來自隔代教養及單親家庭的「自立青年」。5位受獎人都曾受到家扶基金會的援助，在功成名就後也都回過頭來回饋成為捐款人、認養人，其中瑞士銀行台北分行助理副總裁蔡明宏的故事更是激勵人心、令人動容。

現年44歲的蔡明宏已是銀行高層，然而令人驚訝的是，他當初竟是以「大學肄業」的文憑進入社會工作，從發傳單的打工仔打拚到超級業務，因緣際會下用誠心誠意打動大地主，隨後晉升為VIP業務襄理，一路走來的傳奇故事都讓同僚、主管相當驚訝。

請繼續往下閱讀...

蔡明宏在8歲時全家陷入困頓，後來開始接受基金會的認養協助。高中期間他開始利用課餘時間在牛排館打工；大學就讀夜間部的他也利用白天做粗工、發傳單以及當補習班導師等，一天睡不到3小時，但最終卻因為成績不及格的關係被迫退學。

雖然蔡明宏的學歷不如其他喝過洋墨水的同事來得亮眼，但他也在出社會後繼續進修，直到35歲時終取得碩士文憑；就業以來，他始終堅持著「找一個人來打敗」以及「找一個人來愛」的信念努力奮鬥，希望能讓家裡脫離貧窮的困境，發願要讓罹患血癌的母親過上舒適的日子。

▲▼瑞士銀行台北分行助理副總裁 蔡明宏 。（圖／家扶基金會提供）

▲蔡明宏自立後也經常回饋社會，成為認養人 。（圖／家扶基金會提供）

蔡明宏如今有了一番成就，然而卻無緣與離開人世的認養人鄭阿姨分享；儘管如此，他仍然努力回饋社會，迄今已經與太太認養了8名兒童，並且定期捐款回饋母校，已告鄭阿姨在天之靈。

家扶基金會趙犁民董事長表示，家扶基金會69年來已經陪伴逾21萬名國內貧困兒童成長自立，他們不怕苦，把逆境視為最佳學習機會，懷抱感恩之心投入社會公益，也希望藉由5位傑出青年的專業及身教，激勵更多孩子努力向上。

ET快訊
快訊／台北市出現今年首例本土登革熱！大安區30多歲男子確診
麥克風也卡韓！「如果下一支還是沒聲音…」韓國瑜：懷疑民進黨動
白家綺產後4個月「真實身材現形」　穿短褲一彎腰…蜜臀形狀乍現

關鍵字：家扶基金會,瑞士銀行,蔡明宏,暖新聞,公益

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北北基升級豪雨特報！大雨襲全台20縣市　氣象局示警：雨勢恐持續到晚上

神豬重量比賽=虐養！動保團體氣轟可笑文化　網嘆豬豬可憐

雨彈狂炸...小琉球「坡地」積水！黃泥水傾瀉而下　網憂「滅島」：這麼高還淹

大學肄業、工地打粗工...他從發傳單小弟爬到銀行副總裁　傳奇故事驚呆同僚

半夜左耳「一根觸角」喳喳響！他嚇壞掛急診...結局神轉　萬人笑：850值得啦

快訊／花蓮12:05規模4.8地震　台鐵「光復至瑞穗」列車減速慢行

快訊／中台灣都有感！花蓮12:05規模4.8地震　最大震度磯崎達5級

欠6千貨款拿「這4張抵800」　他怒批不要臉：誰有空啊！網勸小心

台灣虎航擬再開日本新航點！　租購15架A320neo、2021年起加入營運

台北男「和女友總是AA制」貼1010元帳單　萬人驚見藏玄機：可以娶了

神之手！整脊師6min治14年背痛 各種響亮啪聲...震撼千萬網友

英雄大白汪勸小主人們別打架 飛跳攔住拳頭！成功阻止紛爭

在越南用600萬蓋出「零耗能神屋」 接雨水淨化養魚...免冷氣也超涼！

小樂身材自豪「不會輸黑人」 常稱讚自己：我成就了這套衣服XDD

法國人首次試喝9種「台灣飲料」　竟是米漿最對味...異口同聲：滿分

塞車不想等！三寶高架「死亡迴轉」 他差1秒撞上猛按喇叭怒譙：X你X

Janet流產「親手拔出來」沖掉　媽媽沒有錯...「自己扛責任不公平」

容祖兒見到偶像腿軟：為何你這麼帥！　劉德華幽默「天生的」

2姪兒狂噴「姑姑一定嫁不出去」 童語爆笑出賣：很兇又不穿內衣

任時完《他人即地獄》住進可怕考試院　李棟旭微微一笑..超級詭異！

北北基升級豪雨特報！大雨襲全台20縣市　氣象局示警：雨勢恐持續到晚上

神豬重量比賽=虐養！動保團體氣轟可笑文化　網嘆豬豬可憐

雨彈狂炸...小琉球「坡地」積水！黃泥水傾瀉而下　網憂「滅島」：這麼高還淹

大學肄業、工地打粗工...他從發傳單小弟爬到銀行副總裁　傳奇故事驚呆同僚

半夜左耳「一根觸角」喳喳響！他嚇壞掛急診...結局神轉　萬人笑：850值得啦

快訊／花蓮12:05規模4.8地震　台鐵「光復至瑞穗」列車減速慢行

快訊／中台灣都有感！花蓮12:05規模4.8地震　最大震度磯崎達5級

欠6千貨款拿「這4張抵800」　他怒批不要臉：誰有空啊！網勸小心

台灣虎航擬再開日本新航點！　租購15架A320neo、2021年起加入營運

台北男「和女友總是AA制」貼1010元帳單　萬人驚見藏玄機：可以娶了

快訊／台北市出現今年首例本土登革熱！大安區30多歲男子確診

日職／王柏融好悶三振、雙殺打　火腿3局4比1領先

安妮在家裸體捏肉...男友裝「3監視器偷窺」　一問傻眼：他怕我帶男人回來

北北基升級豪雨特報！大雨襲全台20縣市　氣象局示警：雨勢恐持續到晚上

中職／吳俊杰下週加入味全　9月公布全隊簽約金

Infiniti Q60 Project Black S可望量產？原廠：正在積極考慮中

跟著鄭文燦腳步支持蔡英文　慈惠堂「龍頭」支持守護台灣

眼霜塗錯再貴都沒用！3招正確按摩法幫你狠甩浮腫、熊貓眼

許維芳環島淨灘「騎到想哭」　粉絲跨縣市支援超有心

冰島幫OK冰川舉行告別式　「縮小變成一個小白點」

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

生活熱門新聞

大雨彈擴北台！11號颱風下周恐..

11號颱風「白鹿」誕生？吳德榮..

折壽救嬤　孫顧6年哭求城隍爺：..

「和女友總是AA制」　台北男貼..

買芋泥蛋糕！開盒見「地獄大腸圈..

男大生和女友驗DNA…女方竟是..

妻買火龍果…問怎麼賣？真相笑炸

全台20縣市齊發大雨特報！防午..

「日洗10台冷氣」月薪上看70..

超商跑腿買沙拉　她扛回家媽傻眼

孕媽嬸味超濃...產後狂剷33..

即／大雷雨突襲高屏　8縣市豪雨..

她掏500：不用找了　外送哥婉..

孩子狂嗑手掌大毛蟲！網起雞母皮

更多熱門

相關新聞

命喪槍擊案喪禮無人　700人暖心到場

美國德州艾爾帕索（El Paso）沃爾瑪超市3日發生槍擊案，造成22死24傷的悲劇，其中，63歲的蕾卡（Margie Reckard）死於這場意外，然而，她的親人只剩61歲丈夫巴斯寇（Antonio Basco），因此巴斯寇邀請艾爾帕索城中的大家一起參加蕾卡的喪禮，原本以為無人會來，結果700名暖心人一同到場。

免費索票！第八屆人間公益影展開跑

萬人同樂！遠雄友繕公益日熱鬧登場

200位老師好有愛!自發助偏鄉教育

電動車阿婆撞到賓士C300！駕駛霸氣處理帥炸

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼

熱門新聞

快訊／具惠善宣布要離婚安宰賢！

22歲媽約12歲弟滾床！正太控將治療

24歲男大生遊樂園打工　右腿遭切斷

製作人飆罵大根：誰放這王八蛋來的！

他拿錯身分證瞬間尷尬　網友一看反求買

大雨彈擴北台！11號颱風下周恐生成

具惠善、安宰賢談離婚私訊對話曝光

賓士借朋友把妹2天！儀錶板驚見「5燈獎」

《不能是朋友》結局預告讓劇迷崩潰了

具惠善：安宰賢只有短暫愛過我

捷運驚見白T、滑手機型男！粉絲認出本尊尖叫

Albee細肩帶「水滴胸型」全看光！

好市多新飲1瓶77！網瘋扛：最好喝的

4500元約表妹「激烈掌聲」！他完事掐死棄屍

11號颱風「白鹿」誕生？吳德榮：周三四可能生成

更多

最夯影音

更多

神之手！整脊師6min治14年背痛 各種響亮啪聲...震撼千萬網友

英雄大白汪勸小主人們別打架 飛跳攔住拳頭！成功阻止紛爭

在越南用600萬蓋出「零耗能神屋」 接雨水淨化養魚...免冷氣也超涼！

小樂身材自豪「不會輸黑人」 常稱讚自己：我成就了這套衣服XDD

法國人首次試喝9種「台灣飲料」　竟是米漿最對味...異口同聲：滿分

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面