豪雨不斷屏東農損達7成以上　潘孟安勘災籲盡速陳報

▲屏東縣長潘孟安到里港地區勘察農作物受損情形，籲盡速陳報，降低農民損失。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

受西南氣流影響，屏東縣近一個月大雨持續不斷。縣長潘孟安19日上午在雨勢稍歇時，前往里港鄉農會果菜中心與受災農戶勘查農損情形，發現農作物受損嚴重，籲請各地鄉鎮公所農政單位盡速查報，從速從寬從簡列入天然災害救助，減少農民損失。

▲▼木瓜、紅龍果受損情形。

縣長潘孟安前往里港鄉農會果菜中心勘查，原本應該堆滿的農作貨品僅剩寥寥數十箱，農民叫苦連天。他表示，整整一個月豪雨持續不斷，屏東雖然道路、橋樑大致通暢，但是農業損失非常嚴重，損失幾乎達7成以上。

他說，屏東瓜藤蔬果、葉菜類種植面積很多，但是碰到雨幾乎全軍覆沒。原本11月過後慢慢量產的蜜棗，也因為授粉受到影響，讓這一波雨勢連帶影響到今年冬季的水果供應量，農民望天興嘆。

他表示，由於缺乏光合作用，各類瓜果類蔬菜如木瓜、小黃瓜、紅龍果、西瓜等連續採收作物水傷、潰瘍比例持續上升，造成農友損失。看見果園一片狼藉也不禁眉頭深鎖。

他並當場要求農業處農業專業人員，邀集相關單位於近日內勘查是否能達到標準，為農民爭取現金救助，減少農友損失。並希望農委會採從寬認定、專案標準補助，儘速輔導農民重新復耕。

農業處黃國榮處長呼籲農民，凡受災作物，復耕或刨除前務必先請公所人員到場拍照存證，避免日後災損救助時因苦無災損現況導致救助的權益受損，也請各鄉鎮公所人員於安全無虞情況下盡速將災情陳報，以利本府統計並依規辦理災情確認及提報農委會等儘速辦理現金救助及低利貸款作業。