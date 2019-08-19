才準備洗澡...媽伸手一推玻璃門　門軸秒斷「玻璃狂噴」！女兒手腳衰受傷

記者戴若涵／屏東報導

只是洗澡卻碰上這樣的事情！屏東一名媽媽準備幫女兒洗澡時，才伸手一推，不料浴室玻璃門的門軸竟硬生生地斷裂，整扇門隨之倒下，玻璃當場碎裂，噴向了坐在浴缸中的女兒，一地狼藉嚇壞浴室內的母女倆。

▲屏東一名媽媽準備幫孩子洗澡，孰料，才推開門悲劇便發生。（圖／東森新聞）

屏東內埔一戶民宅日前傳出浴室玻璃門門軸斷裂事件！一名媽媽與女兒準備洗澡，孰料，媽媽才剛推開玻璃門，下秒玻璃門門軸竟突然斷裂，失去支撐力的玻璃門立馬朝浴缸方向倒下，瞬間玻璃爆裂四處飛濺，場面相當駭人！

▲▼浴室玻璃門倒下後，碎裂的玻璃四處噴濺。（圖／東森新聞，下同）

而端坐在浴缸內準備洗澡的女兒，也被噴飛的玻璃碎片給割傷手腳，母女倆當場嚇傻，只見整間浴室無處不是碎裂的玻璃，而該名媽媽一反應過來後，趕緊大聲呼救，請家人將玻璃掃開，才得以從浴室脫困，並抱出浴缸中的小女兒。

針對這起案例，專家表示，玻璃會爆裂有2種可能，一是因浴室冷熱水交替使用，會有熱脹冷縮的情況發生，二則是當初玻璃門在安裝時便沒有裝好，或長時間使用出現磨損，門軸才會斷裂，進而使玻璃爆裂。專家也提醒，若民眾家中有安裝玻璃門，一定要定期檢修才能確保安全。（來源：東森新聞）

▲▼ 媽媽及女兒都被碎裂的玻璃給割傷。（圖／東森新聞，下同）

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