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屏東大雨農作嚴重受損　立委參選人周佳琪：陳其邁不要只關心高雄農民

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▲屏南立委參選人周佳琪19日新埤鄉了解農民栽種木瓜受損情形 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏南立委參選人周佳琪19日新埤鄉了解農民栽種木瓜受損情形 ，籲請政府啟動救助程序腳步。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

連日來的豪大雨，造成屏東瓜果類與葉菜類的作物嚴重災損。屏南立委候選人周佳琪19日前往新埤關心木瓜受損的災情，大聲疾呼政府要快速啟動農作物災害補助的機制，幫助農民度過難關。

▲屏南立委參選人周佳琪19日新埤鄉了解農民栽種木瓜受損情形 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼周佳琪仔細詢問農民木瓜受損情形、果園腐爛、發霉木瓜。

▲屏南立委參選人周佳琪19日新埤鄉了解農民栽種木瓜受損情形 。（圖／記者陳崑福翻攝）

周佳琪並針對於行政院副院長陳其邁今天上午在社群中單挑高雄市木瓜啟動天然現金災害補助時表示，請副院長不要只關心高雄市的農民而已，也要多多關心屏東縣等其他縣市的農業受災狀況。

周佳琪表示，農業靠天吃飯，這幾天的豪雨，下得農民柔腸寸斷。尤其屏東多經濟作物，眼見木瓜、香瓜、冬瓜、小黃瓜、絲瓜、苦瓜，以及葉菜類的作物，白菜、油菜、空心菜，不是雨水肆虐，爛在枝頭上，掉落田中；就是泡在水裡，爛在田中，慘不忍睹

對於行政院副院長陳其邁在LINE平台上傳送訊息，要為高雄市木瓜啟動現金補助與低利貸款，對其他受災縣市隻字未提。周佳琪指出，屏東縣木瓜產量全國第二，2017年的數據就顯示，屏東縣木瓜種植面積約634公頃，產量3萬1242公噸，，占全台總產量的24.89％，主要種植在屏南的新埤與屏北的高樹及長治鄉等，屏東木瓜年度的產值更高達11億多元。

周佳琪呼籲政府應該啟動對農民在現金補助、低利貸款、農業保險理賠等災損補助機制，相關程序救助程序，從各鄉鎮公所、縣農業處、農改場、農糧署及農委會，都要加快腳步來幫助農民。

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關鍵字：屏東,木瓜,新埤,周佳琪,災損,救助程序

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