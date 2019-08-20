公文一人高！館長一張圖完爆韓國瑜　「傲人長處」曝光：我可不可選總統？

▲韓市長秀出，公文跟身高一樣高！（圖／翻攝韓國瑜臉書）

網搜小組／劉維榛報導

高雄市長韓國瑜帶職參選2020總統，違背當初上任諾言，讓館長陳之漢一夕間從韓粉變成韓黑！昨（19）日，韓國瑜開直播喊話，「立志當全台灣最認真的市長」，並堆起一人高的公文要和蘇貞昌一下高下，怎料此舉引發館長側目，他也有樣學樣，用衛生紙疊高樓諷刺韓市長。

日前韓國瑜曾透露，一天批10件公文以上，讓蘇貞昌狠酸，「自己批的公文常常要分好幾批抱進來，堆起來比人還高！」如今口水戰繼續延燒，昨日中午，韓突然開直播喊話「立志當全台灣最認真的市長」，還秀出一座公文山，高度跟他一樣高，他解釋「公文堆高的多寡，未必跟行政效率畫上等號」，希望民眾能冷靜思考，不要把效率跟效果混為一談。

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▲館長疊衛生紙嗆爆！（圖／翻攝飆捍臉書）

這場「公文PK戰」影片引來48萬觀看次數，館長看完後也跳進戰局，他在臉書火力全開痛罵，「剛看到一個政治人物把公文疊的比人還高，知不知道我一天看過的片片，如果用CD片疊起來的話也比人還高，『那請問一下偶可不可以選總統？』」

一小時後，館長再PO出一疊衛生紙照片，隔空嗆爆「難道我一天尻尻用的衛生紙，比人還高我也要四處跟大家講？」掀起2萬名網友關注，紛紛驚呼「 館長的思慮…太cool，超有梗」、「一山還有一山高，得饒人處且饒人啊」、「全台掀起堆高比賽」、「這表情跟史特龍有87%像」、「館長94狂與潮的代表」、「三公分果然比較容易」、「三公分真能打」。

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