▲韓國瑜、柯文哲。（合成圖／記者賴君欣、李毓康攝）

記者張乃文／綜合報導

台北市長柯文哲對2020進行的備戰除了組黨，外界對於「郭王柯」組合進度也緊盯不放，而高雄市長韓國瑜則是代表國民黨參選2020總統，假日衝刺選舉行程。對此，時代力量立委徐永明認為，同樣是直轄市長，新北市長侯友宜覺得處理市政的時間都不夠，柯文哲、韓國瑜卻有空整天拚選舉。是新北政務特別繁忙，「還是柯、韓兩位市長太混？」

徐永明19、20日皆在臉書發文，他提到，韓國瑜近日民調大幅下跌，建議乾脆辭高雄市長，既能樹立不帶職參選的典範，又能展現破釜沈舟決心；而柯文哲雖說選總統機率極低，但仍在一旁虎視眈眈，四處拉攏結盟。他表示，拚市政或拚選舉是單選題，柯、韓別肖想兩者兼得，替政治生涯留後路。

徐永明直言，「市政優先」是作為一個市長最基本的工作紀律，結果北高兩市市長就是做不到，整天拚選舉。就算公文疊再高、開直播澄清，民眾也只會認為那是一場秀，韓國瑜只要「帶職參選」一天，白領市長乾薪，就是多當一天辜負市民的背信市長，而民調也會繼續往下探底。

「市政優先還是選舉優先」徐永明批評，從高雄連日大雨馬路出現近百處坑洞，就能知道韓國瑜這幾個月來，根本無心市政，應趕快回歸正軌，或儘早辭職。相信不分黨派的政治人物都有共識，先專心當市長、為民服務，才能想下一步。否則領選舉補助款又領薪水，還不把市政做好，「這種缺德事只有政治撈仔做得到」。