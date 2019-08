冰島幫OK冰川舉行告別式　「縮小變成一個小白點」

▲左圖為「OK冰川(Okjokull)」1986年時的面積,右圖為2019年時的面積。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者任珈萱/綜合報導

冰島18日為該國第一座融化的「OK冰川(Okjokull)」舉行一場告別式。「OK冰川」於1890年時面積為16平方公里,但是到了2017年時,只剩下0.7公里,已經無法符合冰川的定義,所以於2014年時從冰川的名單中被撤下。

綜合外媒報導,冰島和美國萊斯大學(Rice University)一同為OK冰川舉行一場告別式;冰島總理雅各斯多提(Katrin Jakobsdottir)、冰島環境部長古德布蘭森(Gudmundur Ingi Gudbrandsson)及聯合國人權事務專員羅賓遜(Mary Robinson)都會出席。

據報導,萊斯大學人類學教授賀伊(Cymene Howe)表示,該活動是全球的第一個為哀悼冰川所舉辦的,活動現場有設置一項銅牌,上面寫著給未來的一封信,其中提到,未來200年裡,冰川都會踏上滅絕之;藉著該活動,讓大家理解全球暖化造成的影響。

冰川是一個巨大的流動固體,層層積雪堆疊而成的巨大冰河冰,多年的積雪經重力或冰河之間的壓力,沿斜坡向下滑形成冰河。冰河是地球上最大的淡水資源,也是地球上繼海洋以後最大的天然水庫,七大洲都有冰河。

On August 18, 2019, scientists will be among those who gather for a memorial atop Ok volcano in west-central #Iceland. The deceased being remembered is Okjökull—a once-iconic #glacier that was declared dead in 2014. https://t.co/IbwDha54cB #NASA #Landsat pic.twitter.com/pSFD08UohO