冰島幫OK冰川舉行告別式　「縮小變成一個小白點」

▲左圖為「OK冰川（Okjokull）」1986年時的面積，右圖為2019年時的面積。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者任珈萱／綜合報導

冰島18日為該國第一座融化的「OK冰川（Okjokull）」舉行一場告別式。「OK冰川」於1890年時面積為16平方公里，但是到了2017年時，只剩下0.7公里，已經無法符合冰川的定義，所以於2014年時從冰川的名單中被撤下。

綜合外媒報導，冰島和美國萊斯大學（Rice University）一同為OK冰川舉行一場告別式；冰島總理雅各斯多提（Katrin Jakobsdottir）、冰島環境部長古德布蘭森（Gudmundur Ingi Gudbrandsson）及聯合國人權事務專員羅賓遜（Mary Robinson）都會出席。

據報導，萊斯大學人類學教授賀伊（Cymene Howe）表示，該活動是全球的第一個為哀悼冰川所舉辦的，活動現場有設置一項銅牌，上面寫著給未來的一封信，其中提到，未來200年裡，冰川都會踏上滅絕之；藉著該活動，讓大家理解全球暖化造成的影響。

冰川是一個巨大的流動固體，層層積雪堆疊而成的巨大冰河冰，多年的積雪經重力或冰河之間的壓力，沿斜坡向下滑形成冰河。冰河是地球上最大的淡水資源，也是地球上繼海洋以後最大的天然水庫，七大洲都有冰河。