白雪不再純粹…塑膠微粒「隨風飄」至北極　人類每年恐吃下5萬個

▲科學家採集北極冰檢測塑膠微粒含量。（圖／翻攝自Alfred Wegener Institut）



記者張方瑀／編譯

近年環保意識抬頭，許多國家開始祭出許多限塑政策，不過可能必需要再加緊腳步，根據科學家最新研究發現，從阿爾卑斯山脈到北極的積雪中，都存在著大量的塑膠微粒，這正說明海洋中的塑膠，正隨著大氣飄散到世界各個角落，再跟著雨水落下，且濃度相當驚人。

每年都有數百萬噸的塑膠被丟棄，並分解成無法被生物吸收的微小顆粒、纖維，現在上至高山，下至深海都能發現「塑膠微粒」，它們能攜帶有毒化學物質與有害微生物。《科學進展》（Science Advances）的最新研究指出，北極格陵蘭島的浮冰樣本中，平均每公升含有1760個塑膠微粒，越靠近歐洲含量越多，平均每公升可達到2萬4600個，這說明了「風」是傳遞全球塑膠微粒汙染的關鍵因素。

▲格陵蘭島的浮冰樣本中，平均每公升含有1760個塑膠微粒。（圖／翻攝自Alfred Wegener Institut）



根據目前的研究，人們每年至少吃下5萬個塑膠微粒，且在許多癌症病逝的人們體內，也有發現塑膠微粒的蹤跡。不過，這份研究的作者、德國阿爾弗雷德韋格納研究院（Alfred Wegener Institute）極地與海洋研究員貝格曼（Melanie Bergmann）表示，現階段學術界對於塑膠微粒對人體影響的研究還很稀少，有鑑於最新的發現，塑膠微粒也該納入空氣汙染檢測的範疇。

貝格曼強調，他們的研究器材無法檢測出小於11微米（Micrometer）的塑膠微粒，「我相信在我們探測不到的範圍內，還有更多的微小粒子，而這也是人們更該擔心的。」貝格曼指出，若是這些更小的塑膠微粒更可能被生物大量吸收，若是達到奈米的大小，就能穿透細胞膜，更容易進入器官，造成傷害。