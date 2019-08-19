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直擊冰川坍塌瞬間　3.6米高浪花撲面而來險滅頂

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▲皮艇運動員安卓（Andrew Hooper）和喬許（Josh Bastyr）在阿拉斯加的斯賓塞冰川（Spencer Glacier）划艇時，親眼目睹了冰山坍塌的畫面。（圖／路透社）

▲掉落的冰山引起巨大的浪花，差點將安卓（Andrew Hooper）和喬許（Josh Bastyr）滅頂。（圖／路透社）

實習記者范芷菱／綜合報導

全球暖化越來越嚴重，許多冰山都面臨到大面積融化和坍塌的情況。近日有2名皮艇運動員安卓（Andrew Hooper）和喬許（Josh Bastyr）在阿拉斯加的斯賓塞冰川（Spencer Glacier）划艇時，親眼目睹了冰山坍塌的畫面，而冰塊落下所濺起的水花更是直撲他們，差點就被直接滅頂。

據CNN報導，安卓和喬許10日在斯賓塞冰川划皮挺時，突然聽到了一陣嘶嘶聲，結果一塊冰山墜落下來，緊接著面前的一大片冰川也開始坍塌。只見掉落冰山所濺起的水花形成巨大的波浪，直接沖往他們2人，甚至快要將他們的皮艇掀翻。他們嚇得一邊掉頭划走一邊直喊「真幸運我們現在活下來了！」而身上的攝影機也記錄了這個驚險的一瞬間。

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▲皮艇運動員安卓（Andrew Hooper）和喬許（Josh Bastyr）在阿拉斯加的斯賓塞冰川（Spencer Glacier）划艇時，親眼目睹了冰山坍塌的畫面。（圖／路透社）

▲冰山整片坍塌。（圖／路透社）

安卓事後表示，「落海的冰山大概激起8至12英尺（約2.4至3.6公尺）的浪，直接把我們淋濕了，然後急忙掉頭才躲過一劫。這是大概是我這輩子做過最酷的事。」其中一塊冰塊甚至隨著巨浪直接擊中他的肋骨。

科學家認為因氣候變遷的關係，冰川正快速萎縮甚至消失，如今安卓和喬許所經歷的崩塌現象就是大自然的警告之一。冰島18日舉行了一場「OK冰川（Okjokull）」的告別式，因為它於2014年因為面積過小而失去冰川地位，所以希望藉此提醒大眾全球暖化所造成的影響。

▲冰川告別式！冰島於今日（18日）為該國第一座融化的「OK冰川（Okjokull）」舉行一場告別式。「OK冰川」於1890年時，面積達是16平方公公里，但是到了2017年時，只剩下0.7公里，也已經無法符合冰川的定義，所以於2014年時從冰川的名單中被撤下。（圖／達志影像／美聯社）

▲OK冰川（Okjokull）因面積縮小而從冰川名單上撤除。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字：冰川,冰島,全球暖化,OK冰川,斯賓塞冰川,皮艇,坍塌

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