慈濟與新北市府合辦　921大地震20週年防災教育特展

圖、文／慈濟基金會 林佳予

「921大地震」是臺灣社會不能忘記的一場大災難，雖有傷痛，但也見證了臺灣的善與愛，以及全球愛心的連結，藉由「莫忘那一年」所帶來的省思，新北市政府與慈濟基金會共同推出「108年921大地震20週年防災教育特展」，期待藉此展覧回顧當年全臺愛心大動員的人性之美，並喚起社會大眾從災難中體悟人生無常，對身處地震島的認知與環境的重視，並對災難有積極正面的作為。

「驚世的災難，要有警世的覺悟！」8月19日上午新北市侯友宜市長、慈濟基金會顏博文執行長等人，在新北市政府一樓大廳共同為展覽揭開序幕，展期即日起至8月24日止，每天上午九點至下午六點，歡迎社會大眾從歷史的脈絡中學習，警覺世間無常，還要謹慎防災，並藉由莫忘那一年、那一念，來啟發人人心存感恩、心存善念，也讓年輕的世代有防災意識，回顧災難培養居安思危的心態。

展區共規劃四大主題，包括921震災回顧、校園重建、防災教育宣導及互動宣導體驗等，回溯921地震受災户如何走出傷痛、慈濟透過「希望工程」專案及新北市政府的校園耐震補強工程，使校園更加耐震安全、再將防災教育融入展覽，更透過互動宣導體驗，使民眾輕鬆建立正確防災觀念，特展期間，每日安排有解說專人在會場提供服務，期望藉此活動，推廣落實全民防災觀念。

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慈濟基金會指出，依著臺灣的災難史，在回顧的過程中猶如一面讓人們鑑往知來的鏡子，時時觀照自我與檢視，從政府相關部門，到民間各救難團體、社福機構等，都在無數的大小災難中學習改進，累積寶貴賑災實務經驗，也延伸出防災、備災、減災規劃，於災難發生前「防患於未然」。

為此，慈濟基金會於開展記者會上，特地捐贈新北市政府400床「淨斯多功能福慧床」，為災時提供避難收容處所民眾使用，讓行動不便或起臥困難的長輩有更舒適與尊嚴的睡眠品質。有感於消防人員執行重大災害任務辛勞，為提供消防同仁於環境條件不佳的救災現場或長時間輪值救災及訓練時，能有舒適的休息環境，藉以讓救災人員恢復體力，繼續投入救護救災任務。

新北市政府進一步指出，新北市因位於山腳斷層上，經地震災損推估系統模擬，如遇強震將造成重大傷亡，此外，汛期來臨時，許多轄內區域易多土石流災情或風災造成損壞，需緊急撤離鄉親，為防患未然，市府積極強化各項救災物資與能量。鑑於前臺南、花蓮地震災害發生時，新北市特搜隊與消防人員於現場瞭解慈濟「淨斯多功能福慧床」，能立即提供救災人員與離災鄉親休息環境空間，發揮極大功效，因此納入救災系統中。

慈濟基金會表示，臺灣位於環太平洋地震帶上，地質敏感脆弱，同時又面臨極端氣候下的大環境，地水火風不調，今年(2019年)正逢「921大地震」二十周年，當我們回首「莫忘那一年」之際，並不是喚醒那些沉痛的記憶，反而是要從災難中記取教訓，再次凝聚人與人互助團結的力量，共同展望國家「防災教育年」，一起守護我們的家園。