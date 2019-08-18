雲林七月吉祥月　1200位信眾領竹筒平安米祈願吉祥

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予



「禮敬諸佛、祈願遍地、圓滿吉祥」！8月17日的慈濟雲林聯絡處，在斗六慈濟醫院及大林慈濟醫院醫護同仁及花蓮靜思精舍師父祈願下，超過1200位雲林地區民眾以「心香一柱誠心齋戒共聚善念」，參與雲林地區七月吉祥月祈福活動。

雲林地區七月吉祥月祈福活動，於8月17日在慈濟雲林聯絡處舉行，共有包括雲林縣副縣長謝淑亞、雲林縣民政處處長張政國、慈濟斗六醫院院長簡瑞騰、大林慈濟醫院副院長陳金城、附近國中小校長等各界代表及會眾共1200人與會。

活動由大林慈院林庭光醫秘分享蔬食護生健康講座，大林慈院副院長陳金城見證。茹素的好處，經由知名醫師分享及見證，在淺顯易懂的分享內容中，更能增添會眾的認同與支持。

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雲林地區吉祥月活動也特別安排志工經過多日訓練的「慈悲三昧水懺，懺悔業障」演繹，呈現專業演出之餘，更能符合活動訴求。

活動在由靜思精舍師父帶領的「祈禱」聲中圓滿，主辦單位更安排民眾以「心香一柱誠心齋戒共聚善念」，在佛前發願，並於發願後領取裝在小竹筒裡，由大愛農場種植的「平安米」，祝福會眾吃平安，善念時時生！

慈濟基金會於「七月吉祥」祈福活動中，期許讓參與者心靈平靜、虔誠，以正信面對日常生活，抱持智慧正信的生活態度，力行環保節能與齋戒護生，期盼戒慎虔誠消弭災難、敬天愛地共聚福緣，人人共聚善業，用愛招吉祥。