31歲導遊深夜傳訊「有事商量」...門一開硬壓床上「強吻猥褻」　人妻哭喊求饒

▲李女近日跟團出遊卻遭導遊猥褻。（圖／翻攝《新京報我們視頻》，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

黑龍江一名李姓女子近日獨自跟團到四川旅行，就在7號入住酒店的當天，她在晚上約11點時，收到導遊傳來的訊息，內容顯示「有事商量」，沒想到門一開，竟遭導遊強行壓至床上猥褻，嚇得她當場大哭求饒。

綜合陸媒報導，李女是一名教師，趁著暑假期間，她決定一個人跟團出遊，於是便在6日與四川太平洋國際旅行社有限公司簽訂旅遊合約。隔天，該團的范姓導遊將一行人（包括李女約20人）帶到四川峨眉山遊玩，當晚便安排入住一家當地的酒店。

不過，入住後的當天晚上11點，李女收到導遊傳來的訊息，對方稱「有事想要商量」，並且要求開門。隨後，李女信以為真去開了房門，沒想到直接被導遊撲倒在床上進行猥褻。案發當時，李女嚇到哭著求饒，等到對方離開後便趕緊報警處理。警方認為，范男以談事為由，進入李女房間強吻、撫摸等行為已構成猥褻，將其行政拘留7日。

▲丈夫氣憤表示，妻子身心受到很大的打擊，而旅行社不願賠償。

事後，丈夫徐先生氣憤表示，旅行社導遊做出這樣的行為，真的很難接受，「我們的訴求是找當地旅行社退費，因為才旅遊的第一天就鬧得這麼不愉快，我老婆的精神上、身心上都受到打擊，情緒狀況非常不好，現在不敢再出遊，而旅行社事後只派了2個人出面解決這事，態度也非常不好。」

▲旅行社先前回應，該案是導遊的個人行為，與公司無關。

據澎湃新聞報導，案發後，李女和丈夫多次與四川太平洋國際旅行社聯繫，要求退還報名費、損失費，並且賠禮道歉，但旅行社則回應，出了這種事是該導遊的個人行為，與旅行社無關。事後，李女已委託律師處理，希望透過法律討回公道。