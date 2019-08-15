「想睡很久」17歲男PO遺書後失聯5天　媽一看當場軟腳痛哭：我對不起他！

▲17歲少年貼遺書後失聯。（圖／翻攝自《紅星新聞》）

記者鄭思楠／綜合報導

黑龍江省一位17歲少年10日下午4點從畫室門口走出，遲遲未歸，當晚11時左右用手機向好友發送「道別」訊息，並在微博朋友圈發出1條疑似遺書貼文，「想睡很久很久的覺」。他在貼文中淚訴「童年的傷害」帶來的陰影，同時感謝了女友的陪伴，「睡了2個月的安穩覺，謝謝你。」

據《紅星新聞》報導，年僅17歲的王忠民今年3月初和同校的十幾個學生一起，從黑龍江省寧安市來到哈爾濱市南崗區的一家畫室學習畫畫。他10日上午聯繫了爸爸王強，說最近畫畫太累了想休息休息，下午4時55分身著白色短袖T、黑色長褲獨自走出畫室，此後便不知去向。

王忠民平時要好的幾個朋友當晚11時陸續收到他的訊息，收到內容多為「謝謝你們，以後要照顧好自己」等告別話語。就在眾人疑惑之時，王忠民又在朋友圈發佈了一條9宮格圖文訊息，正式向身邊親友「告別」。

▲17歲少年的微信朋友圈。（圖／翻攝自《紅星新聞》）

在這條「告別」文裡，他回憶了自己小時候的一些經歷，說自己不喜歡這個地方，過得一點也不開心，和所有關心過他的人道謝後，說「很累，想睡很久很久的覺」。

文中還說了他的童年經歷，「上了國小後變成了留守兒童，每天看他們（爸媽）很早出門，哭的很傷心，坐在地上，抱成一團等待，早上醒來發現一個人在屋子裡，很沒有安全感。」他還提及，爸爸媽媽常常吵架，「我就在那邊哭，不知所措。」

看到這樣的貼文，家人嚇壞，急忙尋找無果後報了案。三姨李梅與王忠民的朋友交流後得知，王忠民在此前剛剛與一個交往不久的女孩分手，「他朋友也不知道那個女孩子是誰，只是說那幾天他的情緒不高。」

現在，王忠民依舊毫無音訊。「我對不起民民，對他關心太少了，在他小時候和他爸忙工作，讓他成為留守兒童，他長大了又離婚了，讓他成為單親家庭的孩子。」王忠民的媽媽李英痛哭表示，她2013年與王強的感情產生裂痕，此後時常出現爭吵打罵，「可能那段時間影響到民民了，讓他變得越來越內向。」

她說，不管是離婚還是再婚生二胎，都問過兒子的意見，只要孩子反對就會遵從孩子的意願，「一直以來我們母子倆的感情還是不錯的，有什麼他都會給我說，我只求他好好的，想他回家，想抱抱他。」

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▼貼出的遺書。（圖／翻攝自《紅星新聞》）