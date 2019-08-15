　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

「想睡很久」17歲男PO遺書後失聯5天　媽一看當場軟腳痛哭：我對不起他！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼17歲少年貼遺書後失聯。（圖／翻攝自《紅星新聞》）

▲17歲少年貼遺書後失聯。（圖／翻攝自《紅星新聞》）

記者鄭思楠／綜合報導

黑龍江省一位17歲少年10日下午4點從畫室門口走出，遲遲未歸，當晚11時左右用手機向好友發送「道別」訊息，並在微博朋友圈發出1條疑似遺書貼文，「想睡很久很久的覺」。他在貼文中淚訴「童年的傷害」帶來的陰影，同時感謝了女友的陪伴，「睡了2個月的安穩覺，謝謝你。」

據《紅星新聞》報導，年僅17歲的王忠民今年3月初和同校的十幾個學生一起，從黑龍江省寧安市來到哈爾濱市南崗區的一家畫室學習畫畫。他10日上午聯繫了爸爸王強，說最近畫畫太累了想休息休息，下午4時55分身著白色短袖T、黑色長褲獨自走出畫室，此後便不知去向。

王忠民平時要好的幾個朋友當晚11時陸續收到他的訊息，收到內容多為「謝謝你們，以後要照顧好自己」等告別話語。就在眾人疑惑之時，王忠民又在朋友圈發佈了一條9宮格圖文訊息，正式向身邊親友「告別」。

▲▼17歲少年貼遺書後失聯。（圖／翻攝自《紅星新聞》）

▲17歲少年的微信朋友圈。（圖／翻攝自《紅星新聞》）

在這條「告別」文裡，他回憶了自己小時候的一些經歷，說自己不喜歡這個地方，過得一點也不開心，和所有關心過他的人道謝後，說「很累，想睡很久很久的覺」。

文中還說了他的童年經歷，「上了國小後變成了留守兒童，每天看他們（爸媽）很早出門，哭的很傷心，坐在地上，抱成一團等待，早上醒來發現一個人在屋子裡，很沒有安全感。」他還提及，爸爸媽媽常常吵架，「我就在那邊哭，不知所措。」

看到這樣的貼文，家人嚇壞，急忙尋找無果後報了案。三姨李梅與王忠民的朋友交流後得知，王忠民在此前剛剛與一個交往不久的女孩分手，「他朋友也不知道那個女孩子是誰，只是說那幾天他的情緒不高。」

現在，王忠民依舊毫無音訊。「我對不起民民，對他關心太少了，在他小時候和他爸忙工作，讓他成為留守兒童，他長大了又離婚了，讓他成為單親家庭的孩子。」王忠民的媽媽李英痛哭表示，她2013年與王強的感情產生裂痕，此後時常出現爭吵打罵，「可能那段時間影響到民民了，讓他變得越來越內向。」

她說，不管是離婚還是再婚生二胎，都問過兒子的意見，只要孩子反對就會遵從孩子的意願，「一直以來我們母子倆的感情還是不錯的，有什麼他都會給我說，我只求他好好的，想他回家，想抱抱他。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

▼貼出的遺書。（圖／翻攝自《紅星新聞》）

▲▼17歲少年貼遺書後失聯。（圖／翻攝自《紅星新聞》）

ET快訊
梁靜茹6月陪老公露營全家同框！爆婚變「外在不是你們看到的樣子
這病害他小腿「破300個洞」！睡覺要拿水桶接　嘆：比罹癌還慘
梁靜茹婚變內幕！爆曾抓包老公Tony「劈腿女網紅」

關鍵字：自殺,童年,少年,遺書

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

支持港府和警隊嚴正執法　「熱愛香港的市民」提5大訴求

新黨將提「一國兩制臺灣方案」　陸委會：避免觸法

「想睡很久」17歲男PO遺書後失聯5天　媽一看當場軟腳痛哭：我對不起他！

上完體育課右腿痛！12歲男孩以為韌帶拉傷...隔天「無法走路」　送醫查出癌症

傳細肩性感照！男友回送「3萬6大紅包」...她聽到原因氣到分手

美國將「中國核電巨頭」列實體清單！　中廣核：影響可控

歌手曲婉婷母貪汙罪撤銷 檢方改控濫權受賄　擇日宣判

田園犬「遭斷4腳掌」丟路邊等死！40度高溫曝曬...慘成乾屍　

港人申請來台依親、婚姻居多　陸委會：政治性個案不便透露

華聞快遞／大陸民航前7個月完成旅客運輸量3.81億人次

最強小三搶鑽戒爆哭演苦媳婦 正宮憋笑反擊：叫妳老公買R

霸氣媽叫姐拿零食...全家沒人動 汪討吃失敗向媽告狀：妳看她啦

郵差大雨中送信摔農田險滅頂 200郵件泡水...他一封封烘乾！

男子壓抑10多年坦承「想變女孩」妻崩潰失去老公...卻同意讓他做自己

浪貓集體「霸佔」摩托車坐墊　車主反應超佛系：只好走路了

忠犬陪8旬拾荒爺爺過馬路　全程「肉身擋車」貼身緊跟

別靠近我！狠貓哈氣示威拍飛肉泥　嚐一口秒變奶喵...反差超大萌翻網

魏大勛和爸爸曬被子「鵝毛滿天飛」超歡樂　媽媽無奈：有這麼幹活的嗎？

雙胞胎姊姊「為搶房間」動手打小夥伴　妹妹「主動道歉求和」好暖心

貨車未注意擦撞孕婦騎士！ 她懷胎9月噴飛倒地...驚險產子

支持港府和警隊嚴正執法　「熱愛香港的市民」提5大訴求

新黨將提「一國兩制臺灣方案」　陸委會：避免觸法

「想睡很久」17歲男PO遺書後失聯5天　媽一看當場軟腳痛哭：我對不起他！

上完體育課右腿痛！12歲男孩以為韌帶拉傷...隔天「無法走路」　送醫查出癌症

傳細肩性感照！男友回送「3萬6大紅包」...她聽到原因氣到分手

美國將「中國核電巨頭」列實體清單！　中廣核：影響可控

歌手曲婉婷母貪汙罪撤銷 檢方改控濫權受賄　擇日宣判

田園犬「遭斷4腳掌」丟路邊等死！40度高溫曝曬...慘成乾屍　

港人申請來台依親、婚姻居多　陸委會：政治性個案不便透露

華聞快遞／大陸民航前7個月完成旅客運輸量3.81億人次

甜炸！秀英拖著男友鄭敬淏「支持潤娥」　熱戀7年電影院約會

境外資金匯回專法今上路！　25%資金可投資18項金融商品

「台中市長公文如山、台南市長凌晨上工」　阮昭雄虧韓：粉身碎骨睡到中午

全台最強！這群人破「300萬訂閱」　董仔宣布：開個人頻道

與人妻下屬曖昧傳情　男上司遭「人夫助陣隊」爆打海K

人們連和同類都懶得交流　高傲貓：我來這裡是為收養妳～喵

跟隨百貨施工暫停營業　餃子的王將高雄漢神成功店11/2重新開幕

台大女星放棄留學出道遭家人反對　多年後回老家...一箱物品逼哭她！

片寄涼太《乘浪之約》配音調情羞笑場！親口公開理想型

焦糖陳嘉行「以為兒童台好賺」　轉戰餐飲4年：人生終於有存款

大陸熱門新聞

空拍照曝光！武警軍車深圳灣集結

男友傳情話！女孩一看秒抓偷吃證..

柴犬「4腳掌被砍斷」...躺路..

解放軍不入港　分析：原因是台灣

17歲網紅爆劈腿乾爹們！不雅照..

戀人持刀互捅表愛意　他心臟被刺..

摩洛哥男闖酒吧砍殺...24歲..

2女整形1年後嘴裡長滿「白色堅..

8歲女狂喊肚痛！醫：媽2舉動惹..

逛漫展發現老闆秘密　結局悲劇了

「奶茶妹」章澤天赴劍橋大學深造

17歲男PO遺書後失聯5天

迪士尼禁帶零食　女大生帥氣反擊..

白裙女子凌晨公路遊蕩！「砰」一..

更多熱門

相關新聞

憂鬱母欲殺全家　二審判緩刑

台北市南港區杜姓女子，因積欠債務，經濟壓力大，2013年間萌生死意，擔憂老母親與一雙兒女無人照料，就誘騙母親、兒女吃下安眠藥後，一同燒炭自殺。幸好母親醒來後呼救，全家均順利救回。杜女遭起訴，一審3度減刑將她判刑3年10月。案經上訴，高院二審4度減刑，最後將她判處緩刑4年。可上訴。

超市員工因上班追小偷遭解雇

19年前跳下金門大橋　加裝安全網幫助人

12歲男被貓抓傷慘患怪病　醫揭真相

陸軍2自殺7天3死！國防部下令了

讀者迴響

發燒話題

丁小芹 一芳 梁靜茹 地震 姜丹尼爾 洪慈庸 王令麟 吳可熙 香港 颱風即時 周台竹 元朗事件 王令麟 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 李榮浩楊丞琳 ØZI 王令麟 世大運 9m88 長榮罷工 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 黃寶慧 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 館長 台灣民眾黨 金希澈 大家來說鬼

熱門新聞

貨車載仙草沒遮蔽他傻眼　反被網砲轟

39歲夜班女作業員伴母屍1年　房東打掃嚇壞

彰化有天體營？「肉色舞衣」誤為脫光光

歐陽娜娜發聲「支持香港警察」！陸網嗨爆

看懷孕女友遭5人性侵　男羞愧自盡

愛犬池塘玩球　30分鐘失禁腦死

售票員聽不清！她大聲重覆目的地糗了

床上激戰「被折成大法師」雞排妹崩潰

女兒考85分！真相爸驚呆　網歪樓：岳父好

名嘴爆韓國瑜酒國旅遊地圖！「小姐開衩到大腿」

館長選總統　柯P、吳宗憲回應了

即／大雷雨突襲！狂灌5縣市發警報

名字被唸錯　2千人全困擾：老師沒叫對過

丁小芹弟高粱喝一半身亡　媽媽做CPR救不回

10萬元頭等艙「配餐不足」　空服送香檳賠罪…羅霈穎怒：我像酒家女嗎

更多

最夯影音

更多

最強小三搶鑽戒爆哭演苦媳婦 正宮憋笑反擊：叫妳老公買R

霸氣媽叫姐拿零食...全家沒人動 汪討吃失敗向媽告狀：妳看她啦

郵差大雨中送信摔農田險滅頂 200郵件泡水...他一封封烘乾！

男子壓抑10多年坦承「想變女孩」妻崩潰失去老公...卻同意讓他做自己

浪貓集體「霸佔」摩托車坐墊　車主反應超佛系：只好走路了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面