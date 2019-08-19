影城工讀生淚控遭性侵！男經理提「壓頭說」逆轉…法官判無罪

▲小黎指控，他在VIP室內看書時，遭到經理猥褻性侵。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）



記者鄒鎮宇／台北報導

台北某影城的工讀生小黎（化名）指控，他在VIP室看書時，周姓男經理突然將他拉到廁所強行猥褻得逞，讓他身心受創，憤而提告並求償140萬元。台北地院審理時，周男辯稱小黎當下有「壓他的頭」，法官認為小黎不能以事後感受不好而推論當下情緒，因此判周男無罪，全案可上訴。

小黎指控，周男2018年3月13日下午4時許進入VIP包廂聊天，突然對正在看書的他上下其手，並引導他進入廁所內猥褻、口愛得逞；他說，當下有明確地說「不要」，但對方卻沒有停下動作，讓他事後罹患創傷症候群。另外，小黎提告後也向北檢申請被害補償金140萬元，檢方已核發29萬多元。

▲周男辯稱，是小黎主動提議去廁所辦事的，（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



對此，周男辯稱，雙方都是合意性交，且是小黎主動提議去廁所，過程中「他還壓著我的頭」，直到完事雙方也仍待在一起，沒有直接離開。小黎則回，當下只覺得甚麼都無所謂，想趕快結束這一切才會抓著周男的頭加速，沒有多做抵抗。

法官認為，小黎的症狀屬於事後對此次性行為的負面感受，不能以此來推論當下有壓抑個人的意思，也不能推論周男違反意願，況且當時VIP室沒有上鎖，若真不願意可以主動離開，而不是任其撫摸，甚至在廁所內主動脫下褲子等。

法官表示，周姓男經理僅是值班幹部，管轄範圍並沒有工讀生的薪水及排班，因此不構成權勢性交，綜合上訴觀點判周男無罪，全案可上訴，而周男確定無罪後，檢方也會向小黎追回所領的補償金29萬多元。