拉友投資挖礦機竟是吸金！「台科小姐」愧疚輕生　反遭抹黑是詐騙成員

▲許女誤信法尼投資挖礦，拉友加入投資才發現竟是吸金，輕生尋短。（圖／許父提供）

記者李忠憲／台中報導

「為了逝去女兒清白不得不澄清說明白！」曾獲台灣科技大學「台科小姐」的許姓女子，去年誤信投資法尼新創科技公司「乙太幣」挖礦，本身投資百餘萬，還拉8人一起投資。結果法尼遭檢舉吸金，受害許女愧疚加上害怕自己被法辦，壓力過大輕生離世，卻遭誹謗稱「加入詐騙集團而自殺」等。許父15日發文力挺女兒，更以「不讓你人生留下汙點」，原諒誹謗的網友。

投資法尼新創科技乙太幣挖礦的30歲許姓女子，因誤信還找來8名朋友一起投資，最後檢警認定是非法吸金，全案目前偵辦中。許女因對不起家人朋友，加上台中區經理遭約談後交保，她因此壓力過大輕生離世。許父心痛之餘，在網路發文強調一定要為女兒討回公道，日前更在立委何欣純陪同下，前往桃園地檢署按鈴控告。

豈知，報導一出，卻有不少網友冷血反控，許女說不定自己是「加入詐騙集團而自殺」、「獲利一定很高」等誹謗言論。許父「提一次痛一次」之餘，15日再度發文，「為了逝去女兒清白不得不澄清說明白」，也希望讓更多人了解詐騙手法，應該更注意小心。

▲▼許父文中回憶女兒成長點滴，不捨她走上絕路還遭人誤解抹黑。（圖／許父提供）

許父表示，女兒4歲時抱怨「大人不怕鬼可以2人一起睡，我怕鬼卻要1人睡」，為了訓練她獨立自主，從小讓她自己走路上下學，國中到大學成績優秀，除了是台中高工機械製圖科第一名畢業，每學期都拿到獎學金，考上台科大工業設計系輔修室內設計，還選上台科小姐，一畢業就拿到乙級室內設計證照。

許父說，女兒當起上班族2年，因為薪水都在24K，低薪環境讓人無法接受，決定30歲前去澳洲遊學打工，一去就3年9個月。期間，他完全沒過問女兒賺多少錢，知道「每一塊錢都是妳辛苦賺來！」她回國後學會紋眉，並考芳療師及準備地政士特考，

他提到，女兒一年多來東奔西跑，忙於拓展人脈，忙於上各種課程，很少跟妳有一起出遊的機會。直到今年三月，妳投資的採礦機案出事，總裁被收押後，資金出現問題，妳才痛苦到跟我們表白，坦承投資158萬，也拉8個朋友一起投資，最多的還去貸款投了700萬。

女兒當時說，他們都有去參觀礦場，每台礦機都有編號，那台是誰投資的都可以看得到，還去集團周邊實體產業吃大餐，咖啡店，茶飲店，外匯車，旅行社，所看到的都是真實的！公司合法設立，每個投資人也都有收到扣繳所得稅。誰會想到公司是有計畫性的不法吸金

許父說，女兒事發後一直內疚自責說「完蛋了！死定了！」我們安慰妳沒事，有事大家一起擔，「天塌下來爸爸幫妳撐著！」妳問過律師，上線跟法尼高層都說妳們不能提告，否則會有銀行法3年以上10年以下徒刑。妳被上層壓著不敢提告，又怕下線給妳還錢壓力，兩個月來足不出戶，整天悶悶不樂。

妳30歲生日後第2天，台中區經理傳訊息說她被傳喚，已經被列為被告，10萬交保，壓力鍋就此引爆。妳沒留下任何遺書，丟下我們自私的一走了之！我恨我自責，不能陪妳幫妳走過人生最低潮。妳自責害了朋友，也不想連累家人，更不想人生留下污點，完美主義的妳已安息主懷，爸媽不會責怪妳，妳永遠是我們心肝寶貝！

許父說，女兒是2000位受害者之一，不是加入詐騙集團來害人，投資不到1年就出事！試問詐騙成員有誰會選擇輕生？這些是他知道的實情，絕不容任何人對女兒有所誤解。為人父母的只能幫她澄清。

他說，網友的不實指控也已化解，但事實還是要讓大家了解，他已經對法尼高層按鈴申告了，等司法還我公平正義！敬告大家，投資絕對有風險，「你貪人家的利，人家要你的本！」任何投資事前一定要跟家人商量！

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