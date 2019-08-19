批評陸民航局！上海男「假冒空姐發文」力挺國泰航空　超慘下場出爐

▲國泰航空近期被大陸民航局認為有不少安全風險及隱患。（圖／達志影像／美聯社）

記者朱世凱／綜合報導

大陸民航局日前向香港國泰航空發出重大航空安全風險警示，並且要求所有參與和支持非法遊行示威的機組人員，立即停止執行飛赴大陸航班的相關職務。上海一名男子得知後消息後，加上私人糾葛等因素，便假冒浙江長龍航空公司空姐劉文萱的名義發文寫道，「中國民航局就是一垃圾機構，支持國泰航空」，此番言論瞬間引起外界爭議，男子最終也被處以刑事拘留。

據《星島日報》報導，長龍航空公司15日發表聲明指出，有別有用心者冒用員工劉文萱身份註冊推特（Twitter）帳戶，惡意發布不實言論，對長龍航空造成了負面影響。長龍航空同時發佈嚴正聲明，堅決維護祖國統一，堅決反對任何分裂祖國的行為和言論；堅決維護「一國兩制」，強烈譴責暴力亂港行為；堅決維護公司及員工合法權益，並已就此事向當地公安部門報案。

▼上海男子假冒空姊身分發文。（圖／翻攝自推特）

杭州市蕭山區公安部門在接獲報案後迅速展開調查，不到24小時的時間就在上海浦東新區某社區內將蔣姓男子逮捕，蔣男也如實坦承他的所作所為。蔣男說，是因為自己私下對劉文萱心懷不滿，所以才故意捉弄洩憤，原本只是想通過製造劉文萱反「一國兩制」的假象，讓涉事企業將其開除，卻沒想到事件在網路上迅速發酵超出預料，最後找不到台階下來，只能任由事件越演越烈。

報導指出，蔣男在被抓獲前曾向家人留言說，「航空公司官方微博宣佈報案後，網上質疑聲變成了要求查明背後真凶的呐喊，我越來越不安，我認為只要網警介入想查，最後一定能找到我。」果然，蔣男最終被以涉嫌尋釁滋事的罪名判處刑事拘留。