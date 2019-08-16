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國泰航空人事大地震！行政、顧客及商務2位總裁請辭獲准

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▲▼國泰航空出面澄清。（圖／達志影像／美聯社）

▲國泰航空16日公告，已接受行政總裁何杲、顧客及商務總裁盧家培的辭職申請。（圖／達志影像／美聯社）

記者柯振中／綜合報導

國泰航空部分員工日前參與反送中，響應「三罷」活動，引起外界議論。國泰航空16日公告管理高層人事變動，接受行政總裁何杲、顧客及商務總裁盧家培的辭職申請，分別由港機行政總裁鄧健榮、香港快運行政總裁林紹波接任職務，人事異動8月19日生效。

國泰公告指出，兩人作為公司領導者，辭職一事是為了近期的事件負責，並非與董事會有意見上的分歧。公告表示，國泰航空支持香港實行基本法的「一國兩制」原則。

對於兩人的辭職申請，國泰航空主席史樂山說明，近期事件讓公司對飛安、保安的承諾遭到外界質疑，使公司形象、聲譽受到打壓，事件令人遺憾，這次重新任命管理團隊是為了重建旅客信心，希望能夠帶領國泰航空再創高峰。

▼國泰航空主席史樂山說，近期的事件讓公司受到許多質疑。（圖／路透）

▲▼國泰航空。（圖／路透）

史樂山提到，鄧建榮、林紹波在航空業打滾多年，擁有豐富的業務經驗，也相當了解公司、員工的需求，絕對能夠在關鍵時刻臨危受命，成為國泰航空的領導者。

何杲表示，對於過去3年來擔任行政總裁，帶領國泰航空，自己深感榮幸，未來香港一定會成為亞洲的航空樞紐；自己與盧家培擔任領導時，讓公司面臨過去幾個星期中的挑戰，應該承擔責任。

國泰航空部份員工響應日前香港舉行的三罷活動（罷工、罷課、罷市），引起外界討論。隨後，國泰航空9日強調，國泰航空一貫支持「一國兩制」、承認香港事中國的一部分，「部份員工的個人行為並不代表公司立場，國泰集團非常珍視在香港和中國內地發展業務的機會，擁護一國兩制。」

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關鍵字：國泰航空,史樂山,何杲,盧家培,鄧健榮,林紹波

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