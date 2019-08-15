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柯羅莎颱風直撲九州、四國！　15日最新航班異動懶人包

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▲國泰航空全球首架波音777交付航太博物館。（圖／國泰航空提供）

▲赴日旅客要注意航班異動資訊。（圖／國泰航空提供）

記者胡順惠／台北報導

第10號輕度颱風柯羅莎，預計在九州到四國之間登陸，15、16日將影響日本的天氣，勢必也會對空中交通將造成一定影響，提醒欲前往日本的旅客，出發前也要先向航空公司確認航班異動資訊。受到颱風影響，各航空公司也陸續公布航班異動，近期赴日旅客要多加留意最新航班動態。

▲▼輕度颱風柯羅莎正以每小時26公里速度朝日本方向前進。（圖／中央氣象局）

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▲輕度颱風柯羅莎正以每小時26公里速度朝日本方向前進。（圖／中央氣象局）

國泰航空

15日航班異動：

台北-大阪CX564延飛至8月16日08:30

台北-名古屋CX530延飛至8月16日09:00

大阪-台北CX565延飛至8月16日13:25

名古屋-台北CX531延飛至8月16日13:55

中華航空

15日取消班次：

CI113 廣島-台北
CI151 名古屋-台北
CI154/155 台北往返名古屋
CI172/173 台北往返大阪
CI176/177 高雄往返大阪

長榮航空

15日航班異動：

往返桃園-松山BR110、BR109延後24小時起飛。 往返桃園-大阪BR130、BR129、BR180、BR179取消 其餘飛往日本航班將維持正常起降，但會視天候狀況機動調整。

台灣虎航

15日航班異動：

IT284 高雄-大阪關西提前至06:30起飛
IT285 大阪關西-高雄提前至09:35起飛
IT210 桃園-大阪關西提前至05:00起飛
IT211 大阪關西-桃園提前至11:20起飛
IT214 桃園-岡山提前至07:35起飛
IT215 岡山-桃園提前至12:00起飛
IT252 桃園-小松提前至10:50起飛
IT253 小松-桃園提前至15:45起飛
IT246 桃園-佐賀提前至05:55起飛
IT247 佐賀-桃園提前至10:25起飛
IT220 桃園-大阪關西延至8月16日11:55起飛；航班編號改為IT9220
IT221大阪關西-桃園延至8月16日16:20起飛；航班編號改為IT9221
※以上時間皆為當地時間，且為24小時制。

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關鍵字：柯羅莎,航班異動,國泰航空

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