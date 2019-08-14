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國泰航空證實「解僱兩名機師」...一人涉及暴動罪：立即行動反暴力

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▲▼國泰航空出面澄清。（圖／達志影像／美聯社）

▲國泰航空證實解雇兩名機師。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱茀濱／綜合報導

香港728的反修例示威衝突中，一名國泰航空的機師廖頌賢被警方拘捕及指控涉及暴動罪，事後被大陸民航局嚴重警告。對此，國泰航空14日證實，根據相關聘用條款，已中止了兩位機師的僱傭合約，並重申「遵從所有營運司法管轄區監管機構的規定和指引。」

國泰航空14日在官方微博上指出，根據相關聘用條款，已中止兩位機師的僱傭合約，其中一位正涉及司法案件（廖頌賢），另一位則涉及運作12日CX216航班時不當取用公司資訊。此外，他們明確表示「我們就任何正進行的程序事宜，均不會發表任何意見」，並重申遵從所有營運司法管轄區監管機構的規定和指引。

▲▼國泰解雇兩名機師。（圖／翻攝國泰航空微博）

▲國泰解雇兩名機師。（圖／翻攝國泰航空微博）

此外，國泰航空行政總裁何杲（Rupert Hogg）日前對公司內部發出郵件，表示公司對於員工的一舉一動、言行都有規範，包括在社群網站上或是個人行為上，都須以公司形象為前提，近日在香港社會氣氛下，國泰對於任何違法行為「零容忍」，若調查屬實將可能面臨解雇的結果。

其實，大陸民航局在9日就針對國泰航空近期多起事件表示，近期，國泰先後發生飛行人員參與暴力衝擊被控暴動罪卻未被停止飛行活動，以及惡意洩露航班旅客資訊等事件，存在嚴重威脅航空安全的隱患，增加香港至中國大陸輸入性航空安全的風險。

大陸民航局同時提出3點要求，包括自10日零時起，對所有參與過非法遊行示威者，停止其執飛往大陸航班或相關一切職務活動；自11日零時起向當局送交所有飛往大陸或飛越大陸領空人員身份資訊；以及15日零時前，向當局報送公司加強內部控管和提升飛行安全的相關措施方案。

國泰航空則在昨日（13日）發聲明，「堅決支持香港特區政府、行政長官和香港警方在止暴制亂、恢復法律秩序所做出的不懈努力，我們譴責一切挑戰『一國兩制』原則和《基本法》權威的非法活動和暴力行為。」

▲▼圖為國泰航空的空中巴士A350。（圖／達志影像／美聯社）

▲國泰航空空中巴士A350。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字：香港,逃犯條例,國泰航空,反送中,機師,粵港澳要聞

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