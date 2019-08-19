影／蘇貞昌酸韓國瑜國政團：不就打混10幾年害了台灣的那些人嗎？

記者陶本和／台北報導

高雄市長韓國瑜號稱有所謂100個不具名國政團，但被總統蔡英文酸，是俗稱的633國政顧問團。對此，行政院長蘇貞昌19日受訪時也說，韓國瑜公布的國政團，不就是他自己初選時，一再批評打混10幾年害了台灣的那些人嗎？

韓國瑜在公布國政團之後，對外宣稱，還有所謂100個不具名的國政團，並向中央喊話，除非國家機器不打壓，才願意公布名字，要求蔡英文可以好好選舉。但此番說法，蔡英文並不領情，認為這個起手式跟團隊，真的不讓大家可以期待，也沒有辦法期待。

蔡英文說，這個俗稱633的國政顧問團的起手式，竟然要總統到關公廟、媽祖廟去發誓，這個起手式，讓人覺得這個團隊，真的不讓大家可以期待的，這種可能性是真的很低，也沒有辦法期待，「但是講國政之前，韓市長倒是要先把市政做好。」

蘇貞昌上午受訪時也表示，蔡英文會持家，這幾年蔡政府不但為人民減稅而且福利增加，去年整個年度剩餘1000多億，明年更是22年來第一次歲入、歲出達到平衡。

蘇貞昌強調，大家知道蔡英文政府在困難的時候，用心用力福國利民，韓國瑜公布的國政團，不就是他自己初選時候，一再批評的所謂打混10幾年，害了台灣的那些人嗎？

▲韓國瑜國政顧問團記者會。（圖／記者林敬旻攝）

