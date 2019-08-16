內衣店店員給麵包！6歲童吃完倒地慘死「大小便失禁」　母一旁目睹崩潰

▲6歲男童吃完店員給的麵包後窒息倒地。（圖／翻攝自微博／澎湃新聞，以下同）

大陸中心／柯振中報導

「他親戚一直在做心肺復甦，孩子媽媽一直在邊上哭…」杭州一名6歲男童14日與家人逛賣場，沒想到在等待媽媽、阿姨買內衣時，吃了店員給的麵包，隨後窒息倒地、大小便失禁，送醫後仍宣告不治。母親在一旁目睹，當場軟腳痛哭。

綜合陸媒報導，這起事件發生在杭州未來科技城某百貨公司內，當時男童與家人正在逛街，逛到內衣店時，男童的母親、姑姑進試衣間挑內衣，留他與另外2名孩子在外面玩耍。

男童看到店員正在吃麵包，吵著也要吃，隨後從店員手中分到一塊麵包；拿到麵包後，他一口就全部塞下，沒想到立刻被噎住，不到一分鐘就倒在地上，手腳不斷揮舞、大小便失禁、流鼻血。

▼男童姑姑（右）指出，不到一分鐘的時間，姪子就倒在地上了。



男童阿姨看到，立刻打電話求救，同時對男童進行心肺復甦。救護人員獲報後，花了約20分鐘的時間趕往現場，將男童緊急送往餘杭區第二人民醫院，但最後仍沒有成功救回男童。

目睹的店員指出，是小朋友想吃，自己的同事出於好心，才分了一塊麵包，沒想到男童一口就把麵包吞下，就噎住了。目擊民眾說明，「當時孩子就在試衣間邊上，噎住之後，他親戚一直在做心肺復甦，孩子媽媽一直在邊上哭…」。

餘杭區第二人民醫院表示，男童送到醫院時，就已經失去呼吸心跳，氣管插管的結果顯示，氣管上方有一塊食物，可能是食物堵塞氣管造成窒息。詳細死因為何，警方仍在進一步調查。

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▼男童母親做筆錄時崩潰痛哭。

