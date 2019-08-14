工作太辛苦！浙江名校90名畢業生「開發賭博軟體」...2年狂賺1.7億遭逮

▲浙江名校的畢業生開發了一款名為「風贏十三水」的賭博軟體。（圖／翻攝錢江視頻）

記者洪珮瑄／綜合報導

浙江一所名校的畢業生2年前開發了一款名為「風贏十三水」的賭博軟體，並且利用微信不斷推廣，吸引了5萬名玩家註冊，不少人因此血本無歸。警方近日查獲該賭博犯罪團，發現涉案金額高達4000萬元（台幣約1.7億元），隨後便將90名犯罪嫌疑人逮捕歸案。

據浙青網報導，涉案的其中一名33歲的勞姓男子畢業於浙江一所名校的計算機科系，先前曾在一家公司從事軟件開發方面的工作，但收入不多又十分辛苦，讓他踏上不歸路。他坦承，在繁忙的工作之餘，自己喜歡玩一些手機APP的博彩遊戲作為消遣，之後漸漸覺得這些遊戲設計簡單，自己也有能力做出類似的軟體，甚至能做得更好。

▲▼警方抓獲90名涉事的浙江名校畢業生。（圖／翻攝梨視頻）

勞男表示，自己在2016年6月時辭職創業，並且邀請親戚和以前的同事擔任骨幹，再透過網路招聘等形式召集了20多人，接著在杭州成立了一間科技有限公司，開發一款名為「風贏十三水」手機遊戲染體。

為迅速推廣該項賭博軟體，勞男讓更多玩家消費鑽石，藉此非法獲取巨額利益，並且在2017年2月推出招聘「代理髮展玩家模式」；該軟件雖然自稱是遊戲，但實際上卻是一個不折不扣的賭博軟體，讓許多玩家紛紛掉入陷阱。據悉，這2年以來，該軟體已延伸出900名代理人，累計註冊玩家達到5萬名，涉案金額高達4000萬元以上（台幣約1.7億元）。

事後，蕭山警方在2018年6月展開掃黑專項的過程中，發現賭博活動明顯減少，但仍有一款名為「風贏十三水」的軟體讓許多人損失了不少錢。據悉，許多玩家因為玩了該款遊戲，讓事業家庭因此跌入低谷、走投無路，進而報警求助。

經過半年的追查，蕭山警方在10日凌晨動員400多名警力，分別在在蕭山、濱江、大江東、雲南、湖北等地同時展開圍捕，當場將90名嫌疑人逮捕歸案，並且凍結500多萬元（台幣約2,213萬元）的資金。目前，相關案件已被蕭山警方依法移送檢察機關審查起訴。