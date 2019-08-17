車牌出現莫名記號…汐止社區逾10車受害　車主心驚驚怕遭鎖定

記者孫于珊／新北報導

新北市汐止區新台五路二段上的社區旁空地，一輛輛機車停好停滿，但近日有許多人的機車車牌上都被莫名做上記號，16日深夜11時許，一名男子就發現有人拿照明工具在一片黑漆漆的機車旁鬼鬼祟祟，於是拍下來PO上臉書《汐止集團》，提醒附近住戶要小心！

▲機車車牌右上角莫名被人做記號。（圖／翻攝自《汐止集團》）

原PO指出，他媽媽的機車在當天早上有發現被人做記號了，而當晚就看到有兩人負責照明，1人在挪動機車龍頭，但當他衝下樓時，對方已離去。原PO深怕是遭竊盜集團鎖定目標，準備偷機車零件等前置作業。

據了解，機車停放地點不是該社區的地，而那塊空地約可停放100輛機車。警方雖沒有接獲報案，但17日早上仍過去查看，果真發現至少10輛機車車牌右上角有被寫數字，如1010、1021等，其中也有英文字母f、c等，但這些機車均不是新車，社區管委會也表示不是他們所為。

經長安派出所員警、社區警衛及在場媒體討論後，研判可能是因為該社區私人停車場機車停車秩序雜亂，造成他人不便而惡作劇做標記，應非竊盜前置行為和資源回收的記號，目前該社區也尚未接獲車輛失竊的狀況。

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