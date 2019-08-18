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汐止午後超狂風雨！　多處積淹水達半顆輪胎...民眾驚

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記者孫于珊／新北報導

新北市汐止區近日天氣瞬息萬變，昨天（17日）下午出現狂風暴雨，18日再次下起午後雷雨！猶如颱風天狂襲，造成許多地方積、淹水，當地民眾也將這場「炸彈雨」拍錄下來PO上臉書《汐止集團》提醒大家要注意安全。

▲▼汐止超狂風雨！（圖／民眾提供）

▲汐止區下起超狂風雨！民眾驚呼：好像颱風天！（圖／民眾提供）

據了解，當時新北市時雨量重點區汐止區達60mm，災害應變中心（EOC）於18日下午1時10分強化三級開設，已請水利局、警察局、交通局及災防辦強化三級人員立即進駐應變中心，並請汐止區災害應變中心同步開設，其他區公所如時雨量達開設標準時，也將同步開設。

▲▼江山萬里社區裡面淹水。（圖／翻攝自臉書《汐止集團》）

▲某社區裡面淹水。（圖／翻攝自臉書《汐止集團》）

然而大雨來襲，康寧街一度積水；五堵貨櫃往基隆方向路段，水淹到有半個車輪高；新台五路往五堵方向橋下的仁愛路旁小路也出現積水，有民眾就PO網提醒停在該處的車輛快去移車！某社區裡也積水成魚池；茄苳溪也變得湍急混濁。所幸無災情傳出，目前積淹水情況也已慢慢退去。

▲▼汐止茄苳溪。（圖／翻攝自臉書《汐止集團》）

▲暴雨來襲！民眾從自家陽台往外拍到的茄苳溪樣貌。（圖／翻攝自臉書《汐止集團》）

網友對於這場「又風又雨又打雷」的天氣紛紛感到驚嚇，在家的民眾直呼雨大到像在「洗窗戶」；還有民眾「家門前有小河」，吶喊「腳踏墊快被沖走了啦！這根本汐止版『神奈川沖浪裏』」；在外的民眾則是「雨大到看不到路可走」，甚至全身溼透成落湯雞，雨鞋裡還倒出一堆水！

▲▼新台五路往五堵方向橋下和仁愛路涵洞有積水。（圖／翻攝自臉書《汐止集團》）

▲新台五路往五堵方向橋下和仁愛路涵洞有積水跡象。（圖／翻攝自臉書《汐止集團》）

▲▼中國貨櫃橋旁積水。（圖／翻攝自臉書《汐止集團》）

▲▼中國貨櫃橋旁積水。（圖／翻攝自臉書《汐止集團》）

▲▼中國貨櫃橋旁積水。（圖／翻攝自臉書《汐止集團》）

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關鍵字：狂風暴雨,汐止,午後雷雨,炸彈,積水,淹水,大雨

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