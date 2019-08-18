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星宇航空第2波航線獲准！澳門、越南入列　18條可能首航航線曝光

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▲▼星宇航空。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空第二波申請航線獲准，包含澳門、越南等5條航線。（圖／星宇航空提供）

記者賴文萱／台北報導

星宇航空預計2020年1月正式開航，航網藍圖日漸成形，除了先前曝光已獲民航局核准的第一波日本、泰國共13條航線外，第二波申請的澳門、越南等5條航線也獲同意。目前星宇共申請了18條航線，但尚未確定首航地點。

星宇航空開航備受矚目，第一波獲准航線包含桃園－沖繩、大阪、福岡、仙台、札幌、涵館、名古屋、成田等8條客運定期航線，台中－成田、台中－大阪等2條定期包機航線，以及桃園－曼谷、清邁、普吉島等3條客運定期航線。

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第二波申請航線再曝光，包含桃園－澳門航線1條，以及桃園－越南芽莊、峴港、下龍灣等4航線，一共5條航線，近期也獲民航局同意。據了解，目前星宇航空共申請18條航線，但尚未確定首航地點，獲准航線也將視機隊狀況進行安排，不會馬上全部開航。

▲▼星宇航空。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空目前申請18條航線，但尚未確定首航地點。（圖／星宇航空提供）

根據星宇航空規劃，初期將以經營日本、泰國、越南等熱門航線為主，泰越航線是希望2020年能開闢美國航線，先將東南亞當成短期客人的腹地。

星宇航空10架窄體客機A321neo將在今年10月開始交機，有5架A350-900預計於2021年底開始交機，星宇航空董事長張國煒已成功通過A320機種檢定，近日也拿到檢定證，今年10月將親自駕駛首架A321neo回台。

▲▼星宇航空董事長張國煒出席星宇空中巴士A350XWB購機簽約儀式。（圖／記者林敬旻攝）

▲星宇航空董事長張國煒通過A320機種檢定，10月將親自駕駛首架A321neo回台。（圖／記者林敬旻攝）

另外，12架A350-1000則計畫在2022年第3季開始引進，預計2024年底前，機隊規模能達到27架，服務涵蓋東北亞、東南亞、港澳、北美等超過20個航點。

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關鍵字：星宇航空,張國煒,星宇航空航線

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