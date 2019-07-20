張國煒換照成功！10月親駕星宇首架A321neo回台　1:1模擬客艙曝光

▲星宇航空董事長張國煒近日成功通過A320機種檢定，10月親駕A321neo回台。（圖／翻攝自星宇航空FB粉絲專頁）

記者賴文萱／台北報導

星宇航空預計2020年1月開航，航網藍圖日漸成形，董事長張國煒近日已成功通過A320機種檢定，今年10月他將親自駕駛首架A321neo回台。另外，星宇航空最近也陸續公開「1:1模擬客艙」訓練教室，揭密機上裝備的神奇機關、廚房小祕密。

星宇航空營運初期的機隊陣容配置，10架窄體客機A321neo將在今年10月開始交機，為了迎接星宇航空首架飛機，已獲得波音777駕駛執照的張國煒積極接受轉訓，近日成功通過A320機種檢定，也確定可親駕飛機回台。

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因應航網藍圖日漸成形，星宇航空粉絲專頁近期也陸續公開「1:1模擬客艙」訓練教室的照片，帶著航空迷們搶先揭祕機上裝備神奇機關及廚房小秘密。包含艙內機窗的遮陽板，拉起即可顯示晴空擬真場景；頭頂行李箱有設置起火煙霧的投影功能；座艙通話系統中，手持話筒進行機內廣播通訊；座艙燈光調節也可模擬切換夜晚白天情境。

目標2020年正式啟航的星宇航空，10架窄體客機A321neo今年10月開始交機，有5架A350-900預計於2021年底開始交機，12架A350-1000則計畫在2022年第3季開始引進，預計2024年底前，機隊規模能達到27架，服務涵蓋東北亞、東南亞、港澳、北美等超過20個航點。

星宇航空近期陸續取得11條定期航線、2條定期包機「航線籌備」，目前已獲交通部核准，初期以經營日本、泰國、越南等熱門航線為主，泰越航線是希望2020年能開闢美國航線，先將東南亞當成短期客人的腹地。

▲星宇航空目標2020年正式啟航，預計2024年底前，機隊規模能達到27架。（圖／星宇航空提供）

針對星宇航空申請客運航線籌備進度部分，民航局說明，日本部分，星宇申請營運桃園-沖繩、大阪、福岡、仙台、札幌、涵館、名古屋、成田等8條客運定期航線，以及部長特別重視的台中國際航線，包括台中-成田、台中-大阪2條定期包機航線，交通部已於5月15日核定。

另外，泰國及越南部分，星宇申請營運桃園-曼谷、清邁、普吉島等3條客運定期航線，交通部已於6月13日核定；越南則是申請營運台越客運定期航線（包括桃機與台中），目前在交通部內簽辦中。