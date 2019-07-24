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星宇航空逾10位機長報到了！　首梯培訓飛航員明年8月上線

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▲▼星宇航空首梯培訓飛航員美國訓練。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空首梯培訓飛航員赴美國受訓中，預計可在明年8月以副機師身分上線。（圖／星宇航空提供）

記者賴文萱／台北報導

星宇航空飛航員團隊逐步到位，目前已有逾10位機長報到，去年底也展開第二梯培訓飛航員招募，獲選的14名學員於近日參與職前說明會，正式取得星宇航空培訓飛航員資格，預定在10月前往美國進行為期1年的飛航訓練。首梯飛航員目前已赴美受訓超過4個月，預計明年8月以副機師身分上線。

這次招募的履歷篩選歷時半年，星宇航空從超過千份申請中，挑選逾360名候選人進入甄試關卡，最終14名學員脫穎而出，將於10月赴美受訓1年，完成飛航訓練並取得商用飛行執照（CPL），返台後再進行為期半年的機型轉換訓練，通過航路考驗後，即可簽約成為星宇航空副機師。

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▲▼星宇航空。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空飛航員團隊逐步到位，逾10位機長報到。（圖／星宇航空提供）

星宇航空表示，首梯培訓飛航員也已赴美受訓超過4個月，學習飛行理論及實務操作，不僅按進度執行首次的單飛任務，並可望在8月底前達成考取私人飛行執照（PPL）的里程碑，待取得商用飛行執照（CPL）且返台完成機型轉換訓練後，預計可在明年8月以副機師身分上線。

除了透過培訓飛航員計畫持續培育台灣飛航人才，星宇航空的飛航員團隊也逐步到位，目前已有逾10位機長報到，自訓飛航員的甄試作業則預計於7月底開始。

▲▼星宇航空董事長張國煒出席星宇空中巴士A350XWB購機簽約儀式。（圖／記者林敬旻攝）

▲張國煒喊話飛航員要有使命感，才不辜負旅客信任。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

星宇航空董事長張國煒表示，民航機飛航員在專注飛行的同時，肩負了數百位旅客的安全，希望我們的飛航員一定要有這樣的使命感，才是夠格的民航機師，也不辜負旅客對星宇航空的信任。

星宇航空10架A321neo於今年10月底開始陸續交機，2021年底起引進5架A350-900及12架A350-1000廣體機，其中A321neo及A350-1000皆為國內首次導入的最新機型。

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關鍵字：星宇航空,自訓飛航員

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