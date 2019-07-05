星宇航空首波航線敲定！　2020年鎖定日本、泰國、越南

▲星宇航空董事長張國煒。（圖／記者賴文萱攝）

記者胡順惠／台北報導

星宇航空預計2020年1月開航，近期陸續取得11條定期航線、2條定期包機航權，目前都已獲交通部核准。星宇航空公關長聶國維表示，目前都是按照計畫走，初期以經營日本、泰國、越南等熱門航線為主，泰越航線是希望2020年能開闢美國航線，先將東南亞當成短期客人的腹地。

據了解，星宇取得的航權包含日本8條定期航線，分別為桃園與沖繩、大阪、福岡、仙台、札幌、函館、名古屋、成田，及泰國3條定期航線分別為桃園前往曼谷、清邁、普吉島。另外，星宇也申請台中—成田、台中—大阪兩條定期包機航線。

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▲星宇航空預計年底員工數可達到千人。（圖／星宇航空提供）

聶國維指出，不代表必然會開闢這些航線，目前還在籌備中，正一步一步按照計畫慢慢走，要拿到AOC營業許可才可以提出正式申請，隨著交機時刻接近要再籌備新航線。至於初期針對日本、泰國、越南航線為主，他解釋，日本一直以來都是熱門航線，而泰國、越南則是因為營運計畫，預計2020年開闢美國航線，將東南亞當成腹地，主要以短程客人為主，因為單靠台灣旅客量不足以支撐美國航線，希望加強轉機客，這也是星宇一開始的策略，同時也能呼應到政府的新南向開拓計畫。

星宇航空從去年開始積極對外招募人才，目前員工超過 500 人，已招考 2 批培訓機師，首批 14 人正在美國受訓，第2批13人預計9月也要前往受訓。聶國維說，上一次釋放300名員工招募，目前都已經在面試考試，按照籌備程序，大概9至10月就會到職，預計年底員工數可達到千人。