中二男扮假警察！閃燈逼停車卻「攔到真探員」嚇瘋　掉頭逃跑仍被捕

▲ 波特洛克假扮成警察，沒想到攔到真警察。（圖／翻攝自臉書／Nassau County Police Department）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國長島（Long Island）日前發生一起荒謬的案件，一名年輕男子假扮成警察，開車時故意按喇叭並亮起警示燈，要求一輛廂型車靠邊停車，沒想到車子裡赫然是一群真正的警察，讓他嚇得當場逃跑，但很快就被逮捕。

紐約州納蘇縣警方17日指出，16日上午11點案發時，25歲男子波特洛克（Valiery Portlock）開著他的黑色日產Nissan Sentra，正行駛在希克威爾（Hicksville）靠近羅斯福大道（Roosevelt Ave）的希克威爾路（Hicksville Road）上。

波特洛克駕駛到一輛廂型車後方，打開車子的警示燈及按喇叭。廂型車停下後，納蘇縣警局電子小組探員走下車，表明自己的身分後走向波特洛克的車。波特洛克發現情勢不對，趕緊將車子掉頭逃跑，轉向迎面而來的車陣，超速開上長島高速公路。

警方說明，納蘇縣公路巡警不久後便發現波特洛克，將他攔下後逮捕。波特洛克被控犯下一級刑事冒充罪、危害他人及非法拒捕罪，17日在亨普斯特德（Hempstead）的第一地區法院接受傳訊。