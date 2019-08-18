她停卡車購物....回來車板多一具「男屍」　網：邊境很常見啦

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開卡車購物

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▲屍體,大體,命案,死亡。（圖／取自免費圖pixabay）

▲ 警方初步判斷，屍體可能是40多歲的西班牙裔男子。（圖／取自免費圖pixabay）

實習記者許祐誠／綜合報導

美國紐約一名女子日前開卡車至尼亞加拉郡（Niagara County）的Top超市購物，沒想到開心地回來之後，打開後車蓋（tailgate）卻發現後車板上出現一具男性屍體，嚇得她趕緊報警處理，這起意外事件曝光後，也讓網友地表示，「真是天上掉下來的禮物」。

根據《福斯新聞》（Fox News）報導，這名身分不明的女子當天從超市出來之後，打開後車蓋準備放商品時，瞥見一具不認識的「已故男性躺在車板上」。當時警方到場後，初步判斷男子可能是一名40或是50多歲的西班牙裔，事後屍體被帶往伊利縣（Erie）醫療中心驗屍。警方目前尚未透漏更多的詳細資訊。

這起事件曝光後，有許多網友紛紛同情女子的奇遇記，「如果我遇到這種事，肯定會有疙瘩，可憐的女人」、「找到一具屍體已經更震驚了，更別說在自己的卡車上發現」、「原來卡車是這麼好躲藏的地點」、「從沒想過車板上可以藏東西」。

由於警方透露的消息不多，許多網友紛紛當起偵探，揣測屍體出現的原因，「附近有高樓嗎，會不會是從上面掉下來的」、「男子會不會是躲在卡車上，結果卻一氧化碳中毒」、「邊界很常發生這種事啦」、「我猜可能是他可能是想躲在車板上，然後偷渡過邊界，但這種是發生在紐約州讓我很困惑」、「會不會可能是有人想處理掉屍體」、「對不起開可憐男子的玩笑，但他死亡原因真的有太多可能性了。」

▼ 尼亞加拉郡位於美加邊境。（圖／翻攝自Google Map）

▲▼ 紐約州尼亞加拉縣（Niagara County）。（圖／翻攝自Google Map）

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關鍵字：尼亞加拉郡,Niagara County,卡車,屍體,Erie,伊利縣,北美要聞

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